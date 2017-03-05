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В британской комиссионке «всплыли» чертежи атомной субмарины

20:43 5.03.2017
HMS Trafalgar. Фото с сайта military.wikia.com
HMS Trafalgar. Фото с сайта military.wikia.com
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В комиссионном магазине в городе Портмадог на севере Уэльса среди прочих товаров нашли чертежи британской атомной подводной лодки типа HMS Trafalgar.

Менеджер магазина Стелла Паркер рассказала корреспондентам ВВС, что почти двухметровый лист бумаги с чертежами был обнаружен в подкладке чемодана с книгами. Она предположила, что чемодан сдали в магазин родственники какого-то умершего человека, не зная о его содержимом. Паркер добавила, что находка будет выставлена на благотворительный аукцион.

Предполагается, что чертежи подлодки предназначались членам ее экипажа, чтобы они могли подробно изучить строение субмарины.

По мнению телеканала, на чертеже изображена первая модель HMS Trafalgar, которая находилась на вооружении ВМФ Великобритании с 1981 по 2009 годы. В настоящее время британский флот располагает четырьмя подлодками данного типа.
 

Темы: Великобритания, Армии иностранных государств, Вооружения в мире
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Комментарии читателей
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05.03.2017, 21:53
мик

может быть и слив
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