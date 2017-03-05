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Украинские радикалы сняли блокаду с железнодорожного сообщения с РФ

21:59 5.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») удалось убедить радикалов отказаться блокады железнодорожного сообщения с Россией.

«Ситуация с блокированием железной дороги в городе Конотоп урегулирована. С депутатами и участниками блокировки железной дороги достигнуты договоренности», - сообщается на сайте компании.

В частности, железнодорожники пообещали ежемесячно информировать одного из депутатов о грузах, перевозимых между Украиной и Россией. Кроме того, было отмечено, что все поезда на пограничной станции Хутор-Михайловский проходят процедуры пограничный и таможенный контроль.

Участники акции согласились не блокировать движение поездов и разошлись. Компании удалось избежать существенных сбоев в графике движения поездов. На пассажирское сообщения произошедшее никак не повлияло.

О блокировке железнодорожного движения радикалы, назвавшиеся «ветеранами войны за независимость» и «общественными патриотами», объявили накануне. Они заявили, что будут останавливать грузовые поезда из РФ, поскольку якобы обнаружили в Контопе несколько российских поездов с углем. Кроме того, они намеревались установить контроль над восемью пограничными переходами, по которым ведется торговля с Россией.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Железнодорожный транспорт в мире, Отношения России и Украины
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