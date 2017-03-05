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Нигерийские пираты отпустили российских моряков

19:09 5.03.2017
Фото с сайта ex.ua
Фото с сайта ex.ua
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Нигерийские пираты отпустили захваченных ранее восьмерых моряков с судна BBC Caribbean. Об этом «Интерфаксу» рассказал уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

В настоящее время семеро россиян и один украинец находятся в Германии. По словам собеседника агентства, они могут вернуться домой уже 6 марта.

«Моряки, которых захватили в Нигерии, освобождены, благодаря грамотным действиям руководства немецкой компании и российского консульства, которые не делали различий гражданам России и Украины», - отметил Буцай.

Он не уточнил, на каких именно условиях удалось добиться освобождения моряков. Омбудсмен добавил, что оно было быстрым, все моряки живы и здоровы.

Пираты напали на судно BBC Caribbean, шедшее из Камеруна в Гану, в начале февраля. Инцидент произошел в территориальных водах Нигерии.
 

Темы: Нигерия, Пиратство и нападения на суда , Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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05.03.2017, 21:51
Гость: мик

Еще нигерийцы фигурируют в 13у-районе значит все выдумка.
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