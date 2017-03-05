Нигерийские пираты отпустили российских моряков

Нигерийские пираты отпустили захваченных ранее восьмерых моряков с судна BBC Caribbean. Об этом «Интерфаксу» рассказал уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

В настоящее время семеро россиян и один украинец находятся в Германии. По словам собеседника агентства, они могут вернуться домой уже 6 марта.

«Моряки, которых захватили в Нигерии, освобождены, благодаря грамотным действиям руководства немецкой компании и российского консульства, которые не делали различий гражданам России и Украины», - отметил Буцай.

Он не уточнил, на каких именно условиях удалось добиться освобождения моряков. Омбудсмен добавил, что оно было быстрым, все моряки живы и здоровы.

Пираты напали на судно BBC Caribbean, шедшее из Камеруна в Гану, в начале февраля. Инцидент произошел в территориальных водах Нигерии.

