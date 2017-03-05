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Украинские силовики вновь начали обстрел Донецкой фильтровальной станции

10:09 5.03.2017
Фото с сайта rusvesna.su
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В 8.30 утра украинские силовики  вновь начали обстрел района Донецкой фильтровальной станции. Об этом «Русской Весне» рассказали в оперативном командовании ДНР.

Прибывший для замены персонал укрылся в подвале.

На этот час вывезти смену с территории станции пока невозможно.

В настоящий момент российские представители СЦКК пытаются выйти на украинскую сторону, чтобы ввести режим прекращения огня. Работы по восстановлению станции временно прекращены.
 

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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