Украинские силовики вновь начали обстрел Донецкой фильтровальной станции

В 8.30 утра украинские силовики вновь начали обстрел района Донецкой фильтровальной станции. Об этом «Русской Весне» рассказали в оперативном командовании ДНР.

Прибывший для замены персонал укрылся в подвале.

На этот час вывезти смену с территории станции пока невозможно.

В настоящий момент российские представители СЦКК пытаются выйти на украинскую сторону, чтобы ввести режим прекращения огня. Работы по восстановлению станции временно прекращены.

