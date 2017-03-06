Олланд заявил о своем долге не допустить победы Ле Пен на выборах

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что его основная задача на этих выборах — не допустить победы главы партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен на предстоящих выборах. Об этом он заявил в своем интервью газете Le Monde.

По его словам, во Франции, где популярность крайне правых достигла наивысших значений за последние 30 лет, существует «угроза победы» кандидата от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

«Угроза существует. Популярность крайне правых во Франции достигла наивысших значений за более чем 30 лет. Но Франция не сдается», — сказал Олланд. Он пояснил, что в случае своей победы Ле Пен «тут же запустит процедуру выхода из ЕС», так как «цель всех популистов» состоит в том, чтобы отгородиться «всеми видами барьеров» от Европы и остального мира.

«Мой долг — сделать все, чтобы Францию этот проект не убедил и чтобы на нее не легла столь большая ответственность», — сказал он.

Европарламент, депутатом которого Марин Ле Пен является уже 13 лет, лишил ее парламентского иммунитета в начале марта из-за того, что она размещала на своей странице в Twitter фотографии со сценами насильственных действий, совершенных боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Лишение депутатского иммунитета означает, что теперь против лидера «Национального фронта» можно возбудить судебное дело по обвинению в распространении материалов «с особо жестокими сценами насилия». В 2010–2016 годах помощница Ле Пен в Европарламенте Катрин Грисе получала зарплату от Европарламента, однако в это время не находилась в Брюсселе, а занималась работой на «Национальный фронт» в Париже, утверждает финансовая прокуратура ЕП. ​

Франсуа Олланд — член Социалистической партии Франции. Он отказался участвовать в выборах 2017 года весной 2016 года. Кандидатом соцпартии по результатам праймериз стал Бенуа Аммон.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.