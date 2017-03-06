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Президент Республики Сербской назвал вопрос Крыма решенным

14:03 6.03.2017
Фото с сайта gpolitika.com
Фото с сайта gpolitika.com
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что вопрос присоединения Крыма к России решен.

"Если бы не антиконституционный переворот на майдане, то многих событий не произошло бы. Крым перешел к России на основании референдума, а волю народа необходимо уважать", - сказал Додик в интервью "Известиям".

Политик также обвинил страны Запада в двойных стандартах, приведя в пример признание независимости Косова от Сербии в феврале 2008 года. "Запад не признает волю народа в Крыму, но при этом признает волю политической элиты в Косово, где референдум даже не проводился", - пояснил свою позицию Додик.

Президент Сербской республики также выразил мнение, что многие европейские страны выступают за снятие санкций с России, и «подобные настроения только нарастают». «Они попытались экономически ослабить Россию, но сами понесли серьезные экономические потери. В Брюсселе заявили, что накажут Москву, а Россия перестала закупать товары из ЕС и начала развивать собственное хозяйство, тем самым только окрепнув. Россия в целом ничего не потеряла. Поэтому отмена санкций — в интересах Европы», — добавил он.

При этом Додик отметил, что западные страны опасаются усиления России. «Москву боятся, и многих не устраивает, что Россия под руководством Владимира Путина вернула позиции на международной арене. Поэтому Запад сохраняет риторику холодной войны», — заключил политик.

Республика Сербская являлась одной из сторон гражданской войны на территории бывшей союзной республики Боснии и Герцеговины (1992-1995), входившей в состав Югославии. РС оставалась самопровозглашенной и непризнанной до ноября 1995 года, когда под давлением НАТО и ООН были заключены Дейтонские соглашения и создано общее, имеющее признаки как федерации, так и конфедерации, государство Босния и Герцеговина в составе двух образований — Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины. В принятой 22 февраля 2008 года резолюции парламента Республики Сербской говорится, что боснийские сербы могут выйти из состава Боснии и Герцеговины, если большинство стран-членов ООН и государств Евросоюза признает независимость Косово.

Темы: Крым, Сербия, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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06.03.2017, 19:07
Buerger

тсья...если бы, да кабы! А кто такой Фридман, почему его мнение кого то должно интересовать?
06.03.2017, 18:34
Хе

Так мы и при совке были нищие. Советские солдаты в Афгане поражались тому, что в любой деревенской лавке было полно продуктов и товаров, вплоть до японской электроники. А в совке были только водка, хлеб, соль, кильки в томате да серые липкие макароны.
06.03.2017, 18:22
Европеец

А я думал что знаю английский. :)
По моему слово barrel там лишнее.
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