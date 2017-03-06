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В Турции арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова

11:33 6.03.2017
Андрей Карлов. Фото с сайта turkey.mid.ru
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Гражданка России, которая предположительно была связана с Мевлютом Алтынташем, убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова, арестована в Анкаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.

Арестованную россиянку зовут Екатерина, ей 33 года, следствие подозревает, что она поддерживала телефонные контакты с Алтынташем до конца ноября, а также общалась с ним через мессенджер WhatsApp.

Журналисты также утверждают, что россиянка причастна к организации интимных услуг в пятизвёздочных отелях в Анкаре..

Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.

Темы: Турция, Резонансные убийства и покушения в мире, Международные соглашения и дипломатия
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Комментарии читателей
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06.03.2017, 12:53
ерунда полная

следствие ПОДОЗРЕВАЕТ, что она поддерживала телефонные контакты с Алтынташем =====

Ага. Будто без неё Алтынташ никак не мог узнать, где будет находиться посол. Перемещался посол без охраны, не прятался.
06.03.2017, 12:40
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