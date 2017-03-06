В Гааге судят Россию

Согласно формулировкам поданных исков, Киев намерен добиваться прекращения поставок оружия в Донбасс и этнической дискриминации жителей Крыма

Свои аргументы украинская сторона представит в понедельник и в среду. Представители России смогут сказать ответное слово во вторник и четверг. Эксперты считают, что главная задача Украины — не выиграть суд, а обратить на себя внимание.

Украинскую делегацию возглавляет замглавы украинского министерства иностранных дел Елена Зеркаль. В ходе своего выступления на заседании в понедельник она заявила, что «Российская Федерация нарушила международное право и злоупотребляет правами человека, предоставляя помощь незаконным вооруженным формированиям на территории Украины и в оккупированном Крыму».

Дипломат также считает, что «Украина сталкивается с такими действиями уже три года».

«Ранее Россия отвергала такие свои действия, что послужило причиной обращения украинской стороны в Международный суд ООН», — отметила Зеркаль.

Слушания по иску Украины будут продолжаться четыре дня – до четверга 9 марта. Каждая из сторон получит равные возможности для того, чтобы представить аргументы в защиту своей позиции. На заседаниях в понедельник и среду свои обвинения представит украинская сторона. Россия, соответственно, сможет сказать ответное слово во вторник и четверг. Все заседания пройдут в открытом режиме во Дворце мира в столице Нидерландов.

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин считает, что мотивация Украины в этом иске имеет двойственный характер.

«С одной стороны, Украина стремится добиться не только политического, но и юридического решения со стороны мирового сообщества о признании России в качестве страны-оккупанта и нарушительницы норм и стандартов ООН, поддерживающей терроризм, — пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» Топорнин. — С другой, Украина вряд ли рассчитывает на быстрое принятие решения и, возможно, даже не рассчитывает на то, что суд когда-либо вынесет решение в ее пользу. Для Украины намного важнее постоянно держать крымский вопрос и ситуацию в Донбассе в постоянном фокусе различных игроков на арене международных отношений, будь то региональные организации типа ЕС или просто влиятельные страны мира, как США, Германия, Франция и другие».

Эксперт полагает, что украинская сторона понимает, что этот суд будет продолжаться очень долго, что позволит ей сохранять на себе внимание мировой общественности. Поэтому достижение второй задачи является для Украины основной, и оно вполне реально. В то же время выполнение первой задачи, по мнению Топорнина, маловероятно, так как суд «будет пользоваться максимально объективной картиной событий. ООН никак не заинтересована в том, чтобы как-либо политизировать юридический аспект ситуации с Крымом и Донбассом, в том числе чтобы избежать возможной дискредитации института международного суда».

Напомним, что 16 марта 2014 года в Автономной республике Крым и городе Севастополе был проведен референдум, ставящий вопрос о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации в качестве ее субъектов. 96,77% проголосовавших при явке 83,1% поддержали инициативу о воссоединении с Россией. 18 марта президентом России Владимиром Путиным был подписан договор между Республикой Крым, городом Севастополем и Российской Федерацией о включении в состав последней двух новых субъектов Федерации.

Украина и большинство западных стран не признали легитимность референдума, обвинив Россию в незаконной аннексии украинских территорий. Украинские власти заявили, что для них юридически «Крым – временно оккупированная территория Украины». Тем не менее единственной внутренней силой в Крыму, которая выступала против присоединения республики к России, был Меджлис крымскотатарского народа, на тот момент считавшийся главным представителем интересов крымских татар. В 2016 году организация была признана в России экстремистской, что и является предметом одного из украинских исков.

Нынешний украинский иск против России был подан в Международный суд ООН 16 января 2017 года министерством иностранных дел Украины по поручению президента Петра Порошенко.

«Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму», — заявил украинский президент.

Иск состоит из двух позиций: первая опирается на Конвенцию ООН о противодействии финансированию терроризма, вторая – на Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. При этом иск в Гаагский суд – не единственное обращение Украины в международный суд с обвинениями к России.

После начала украинского кризиса в 2014 году Украина также подала против России четыре иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Первый иск касается событий в Крыму и Донбассе и требует от российской стороны «возврат украинского имущества» и компенсацию за невозможность им пользоваться в размере $1 трлн. Второй иск предъявляет России обвинения в незаконном перемещении из Донбасса на территорию Российской Федерации местных детей-сирот. Несмотря на то что дети были возвращены, Украина не отозвала иск, «чтобы установить нарушение Россией норм Конвенции прав человека».

Третий иск связан с обвинительным приговором российского суда против гражданина Украины Хайсера Джемилева – сына бывшего председателя запрещенного в РФ Меджлиса крымскотатарского народа, а ныне депутата Верховной рады Мустафы Джемелева.

В России Хайсер был осужден за убийство. Украинская сторона оспаривает этот приговор, заявляя о психическом нездоровье обвиняемого. Но к настоящему времени Украина уже успела вывести жалобу по данному делу из статуса межгосударственной.

Четвертый иск обвиняет Россию в причастности к событиям в Донбассе и Крыму, происходившим после сентября 2014 года. Суд принял решение о разделении первого и четвертого исков на отдельные производства, касающиеся отдельно Крыма и отдельно восточных областей Украины.

Таким образом, с учетом отозванного третьего иска, на данный момент в производстве суда ЕСПЧ находится пять исков Украины против России.

В декабре 2016 министр юстиции Украины Наталия Севостьянова сообщала, что в суд ЕСПЧ готовится новый иск, касающийся незаконного, по мнению чиновника, запрета на территории России Меджлиса крымско-татарского народа.

Автор: Алексей Грязев