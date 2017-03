The New Yorker выпустил обложку с портретом Путина и Трампа

Американский еженедельный журнал The New Yorker вышел с русскоязычной обложкой, на которой изображен российский президент Владимир Путин. В самом журнале опубликована статья о влиянии Кремля на политику в США, сообщается на сайте журнала.

Проект обложки The New Yorker опубликовал в социальных сетях еще в феврале. На иллюстрации изображен человек, рассматривающий бабочку через монокль. Иллюстрация отсылает к одной из первых обложек The New Yorker, где был изображен человек по имени Юстас Тилли, который через монокль разглядывал мотылька.

На обложке свежего выпуска издатели поместили Владимира Путина, который внимательно изучает насекомое с головой Дональда Трампа.

Также автор обложки, художник Бэрри Блитт указал название журнала и свое имя на кириллице.

Одной из ключевых статей нового выпуска журнала, которая и была поводом для такой обложки, стал материал под заголовком «Трамп, Путин и новая холодная война» («Trump, Putin and the new Cold War»). Редакция также назвала эту статью «Активные меры» в честь одноименной политики генсека СССР Юрия Андропова в 1982 году, направленной на то, чтобы не допустить избрания Рональда Рейгана на пост президента США. Авторы материала Эван Оснос, Дэвид Ремник и Джошуа Яффа проводят обзор вероятных мер, которые принял Кремль для достижения устраивающего его исхода президентских выборов в США. В числе тем, которые подняли авторы, в статье есть предполагаемые атаки российских хакеров и действия российских спецслужб.

Ранее, 4 марта, немецкий журнал Der Spiegel поместил на обложку своего выпуска портрет президента США Дональда Трампа с лицом Владимира Путина. Этот номер был также посвящен вмешательству России в выборы в США.

В начале февраля это же издание выпустило обложку с Трампом, который в одной руке держит окровавленный нож, а в другой — отрезанную голову статуи Свободы. 3 февраля The New Yorker опубликовал на своей обложке руку статуи Свободы, держащей потухший факел. Обе обложки были связаны с критикой антииммиграционной политики нового президента США.