США начали развертывание противоракетных систем THAAD в Южной Корее

Спустя день после очередного запуска Северной Кореей баллистических ракет США направили два мобильных противоракетных комплекса THAAD в Южную Корею для начала развертывания системы противоракетной обороны на полуострове. Об этом сообщает Bloomberg.

«Ускорение программы КНДР по испытанию ядерного оружия и запуски баллистических ракет представляют угрозу международному миру и безопасности и являются нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», — говорится в сообщении тихоокеанского командования Вооруженных сил США.

Американский адмирал Гарри Харрис, чьи слова приводятся на официальном сайте тихоокеанского командования, заявил, что действия КНДР лишь подтверждают «благоразумное» решение альянса разместить THAAD в Южной Корее.

Накануне исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Ге Ан заявил, что США должны начать «скорейшее» развертывание систем ПРО.

Однако, по словам официального представителя МИД Китая Гэн Шуана, Пекин в размещении THAAD на Корейском полуострове видит нарушение «стратегического баланса в регионе».

Минобороны Южной Кореи заявило о запуске «неопознанной ракеты» КНДР 6 марта. Позже генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что со стороны Северной Кореи были выпущены четыре ракеты. По его словам, три из них упали в «исключительной экономической зоне» Японии, что подтвердили в Сеуле и в Пентагоне.

В связи с очередным запуском ракет КНДР президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Японии Синдзо Абэ и напомнил о поддержке от США, пообещав продемонстрировать северокорейцам «очень серьезные последствия». По словам Абэ, Трамп заверил его, что «США на 100% на стороне Японии».

Власти КНДР заявили, что целью запуска ракеты были учения возможного удара по базам США в Японии. Центральное телеграфное агентство Кореи передавало, что запуском руководил лично глава государства Ким Чен Ын.