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США начали развертывание противоракетных систем THAAD в Южной Корее

10:42 7.03.2017
Фото с сайта bloomberg.com
Фото с сайта bloomberg.com
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Спустя день после очередного запуска Северной Кореей баллистических ракет США направили два мобильных противоракетных комплекса THAAD в Южную Корею для начала развертывания системы противоракетной обороны на полуострове. Об этом сообщает Bloomberg.

«Ускорение программы КНДР по испытанию ядерного оружия и запуски баллистических ракет представляют угрозу международному миру и безопасности и являются нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», — говорится в сообщении тихоокеанского командования Вооруженных сил США.

Американский адмирал Гарри Харрис, чьи слова приводятся на официальном сайте тихоокеанского командования, заявил, что действия КНДР лишь подтверждают «благоразумное» решение альянса разместить THAAD в Южной Корее.

Накануне исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Ге Ан заявил, что США должны начать «скорейшее» развертывание систем ПРО.

Однако, по словам официального представителя МИД Китая Гэн Шуана, Пекин в размещении THAAD на Корейском полуострове видит нарушение «стратегического баланса в регионе».

Минобороны Южной Кореи заявило о запуске «неопознанной ракеты» КНДР 6 марта. Позже генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что со стороны Северной Кореи были выпущены четыре ракеты. По его словам, три из них упали в «исключительной экономической зоне» Японии, что подтвердили в Сеуле и в Пентагоне.

В связи с очередным запуском ракет КНДР президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Японии Синдзо Абэ и напомнил о поддержке от США, пообещав продемонстрировать северокорейцам «очень серьезные последствия». По словам Абэ, Трамп заверил его, что «США на 100% на стороне Японии».

Власти КНДР заявили, что целью запуска ракеты были учения возможного удара по базам США в Японии. Центральное телеграфное агентство Кореи передавало, что запуском руководил лично глава государства Ким Чен Ын.

Темы: США, Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
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07.03.2017, 12:55
Гость: Остап

Чучхе играют на одну руку с американцами. Чучхе запускают ракету,которая летит по кривой и падает в море, американцы кричат:"Ой, боюсь, боюсь!!!" и подтаскивают туда авианосцы, эсминцы "Иджис" и ПВО. И все понимают, что это не против кривых ракет чучхе, а против Китая. И Китай это понимает. Китай построил забор на границе с чучхе и натянул проволоку под высоким напряжением, прекратил всякие вложения денег в чучхе ,а после последних запусков Китай прекратил закупку угля в чучхе.
07.03.2017, 12:13
Гость: vbr

Совсем США охренели!!!
07.03.2017, 11:26
Гость: Ха

И как в сказании о Молле Насредине. Местные крестьяне, которым шах прислал на постой стражников и слона, пожаловались шаху. Шах внемлел жалобщикам - прислал им для защиты и на постой еще сотню стражников и чтобы слону не было скучно еще и слониху.
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