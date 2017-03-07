ЕС ужесточит проверку документов на въезде в Шенген

Совет ЕС одобрил поправки в законодательство, которые предусматривают ужесточение проверки документов для лиц, въезжающих в Шенгенскую зону.

Нововведения будут обязательны для всех, кто пересекает внешние границы Шенгена, в том числе лиц, обладающих правом безвизового въезда, а также граждан государств, которые входят в состав Евросоюза. Проверка документов будет осуществлять по двум базам данных – Шенгенской (SIS) и Интерпола, сообщает РИА Новости.

В отношении воздушных границ в постановлении Совета ЕС сказано, что страны сообщества могут проводить только целенаправленные проверки баз данных в течение переходного периода, равному шести месяцам. В исключительных случаях он может быть продлен до полутора лет.

В ЕС рассчитывают, что данные меры повысят эффективность борьбы с нелегальными мигрантами, террористами и представителями преступных групп.

Поправки вступят в силу после подписания Европарламентом и публикации в «Официальном журнале».

