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ЕС ужесточит проверку документов на въезде в Шенген

20:45 7.03.2017
Фото с сайта travel.ru
Фото с сайта travel.ru
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Совет ЕС одобрил поправки в законодательство, которые предусматривают ужесточение проверки документов для лиц, въезжающих в Шенгенскую зону.

Нововведения будут обязательны для всех, кто пересекает внешние границы Шенгена, в том числе лиц, обладающих правом безвизового въезда, а также граждан государств, которые входят в состав Евросоюза. Проверка документов будет осуществлять по двум базам данных – Шенгенской (SIS) и Интерпола, сообщает РИА Новости.

В отношении воздушных границ в постановлении Совета ЕС сказано, что страны сообщества могут проводить только целенаправленные проверки баз данных в течение переходного периода, равному шести месяцам. В исключительных случаях он может быть продлен до полутора лет.

В ЕС рассчитывают, что данные меры повысят эффективность борьбы с нелегальными мигрантами, террористами и представителями преступных групп.

Поправки вступят в силу после подписания Европарламентом и публикации в «Официальном журнале».
 

Темы: Шенгенская виза, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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07.03.2017, 23:35
Гость: Это нарушает права человека

Негры и арабы должны пересекать границу Евросоюза без виз и документов, они уплыли.
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