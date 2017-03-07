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Малайзия запретила выезд из страны северокорейских дипломатов

08:54 7.03.2017
Государственный флаг Малайзии
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Власти Малайзии запретили сотрудникам посольства КНДР в Куала-Лумпуре покидать страну, заявил замминистра внутренних дел Малайзии Нур Джазлан Мохамед.

"Никому из официальных представителей или служащих посольства КНДР не разрешается покидать страну", - цитирует "Интерфакс" его заявление.

Посольство опечатано полицией вместе с находящимися там сотрудниками.

Замминистра заявил журналистам, что Малайзия "пытается физически установить личности всех находящихся в помещении посольства".

Ранее запрет для граждан Малайзии на выезд за пределы Северной Кореи ввел Пхеньян.

"Всем гражданам Малайзии, находящимся на территории КНДР, временно запрещается покидать страну до тех пор, пока не будет найдено правильное решение в отношении происшествия в Малайзии", - цитирует заявление внешнеполитического ведомства Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении МИД также выражается надежда, что власти Малайзии разберутся с делом об убийстве Ким Чен Нама "справедливо и своевременно, основываясь на доброй воле".

Устойчивые отношения между странами обострились после убийства в аэропорту малайзийской столицы Ким Чен Нама - сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

Куала-Лумпур обвинил Северную Корею в причастности к убийству и выслал посла КНДР. 

Темы: Малайзия, Северная Корея, Международные отношения
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.03.2017, 10:51
Ха

Эта Малайзия, как тренажер для американских спецслужб. Что хотят там и делают. То Боинг улетел и беЗследно исчез, то боинг кто-то под ракетный обстрел ВСУ подставил. Теперь с ядерной КНДР решили поиграться.
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