В Кабуле в результате нападения на госпиталь погибли более 30 человек

Жертвами нападения боевиков запрещенного в России "Исламского государства" на госпиталь в Кабуле стали более 30 человек, такие данные приводит агентство Associated Press, которое ссылается на представителя министерства обороны Афганистана генерала Давлата Вазири.

По его словам, еще более 50 человек получили ранения.

К настоящему моменту сотрудники афганских спецслужб установили полный контроль над объектом, операция по уничтожению боевиков завершена, передает "Интерфакс".

Нападение нескольких вооруженных боевиков на госпиталь, расположенный неподалеку от американского посольства в Кабуле, было совершено ранее в среду. Позже ответственность за него взяли на себя боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).