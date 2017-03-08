Канада опасается «дестабилизирующих усилий» со стороны России

Канада должна быть готова к тому, что Россия может попытаться дестабилизировать её политическую систему. Об этом заявила глава канадского МИД Христя Фриланд. О «дестабилизирующих усилиях» нашей страны дипломат предупредила и страны Запада.

Свои выводы Фриланд сделала на основе, по её мнению, общеизвестного факта. Якобы Москва пыталась повлиять на ход предвыборной гонки в Соединённых Штатах. Следовательно, по логике Фриланд, Канаде и другим странам нужно готовиться к аналогичному сценарию.

Свое мнение об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал политолог Павел Святенков.

«Мне кажется, что это просто поиск врага. Выборы в Канаде состоялись сравнительно недавно, на них победил Джастин Трюдо, нынешний премьер-министр и его либеральная партия. Новых выборов в ближайшее время не ожидается. Это просто попытка подогреть антироссийскую истерию», — высказался эксперт.

Политолог отметил, что канадские власти так ведут себя оттого, что Трамп заявил, что телефоны государственных деятелей США прослушиваются.

«Видимо, Канада решила помочь своим терпящим бедствие антироссийским коллегам из Америки. Невозможно заподозрить, что Россия способна как-то дестабилизировать Канаду», — добавил Святенков.

