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На пост посла США в России выбран бывший губернатор Юты

10:43 9.03.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Администрация президента Дональда Трампа приняла решение выдвинуть на пост посла США в России бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана. Об этом сообщают несколько американских СМИ, включая Bloomberg, со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным ABC News, Хантсман согласился занять должность посла. Сам бывший губернатор Юты пока не комментирует сообщения о своем новом назначении.

Официально Белый дом пока также не объявлял о выборе кандидатуры Хантсмана на пост посла в России.

Джон Хантсман ранее дважды занимал пост посла США. Он возглавлял американские дипмиссии в Сингапуре в начале 1990-х годов, и в Китае — с 2009 по 2011 годы. С 2005 по 2009 годы Хантсмен занимал пост губернатора Юты.

Кандидатуры послов, выдвигаемые администрацией президента, должны пройти согласование в профильном комитете Сената.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщали, что Хантсман рассматривается в качестве кандидата на один из руководящих постов в Госдепартаменте, в том числе на должность госсекретаря.

Темы: Россия, США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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09.03.2017, 15:30
АПОГ

УРА!!! ВСЕ В МАРМОНЫ ЧТОБЫ НРАВИТЬСЯ США!!!
09.03.2017, 12:19
Ха

Хорошо ли это или плохо для России, но по крайней мере лучше, чем Кровавый Теффт с Пайетом и с невменяемой убийцей Нуланд.
09.03.2017, 12:17
полухохол

Судя по ФИО "наш человек",надо "подогнать" ему от Российских Хантов "толмача"и пригласить на охоту в тайгу(можно в Забайкалье),там человек и "раскроется"....А если по-сути,"перчатки"выполняют только определенную им функцию,поэтому для России это американский представитель,очередной.
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