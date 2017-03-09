На пост посла США в России выбран бывший губернатор Юты

Администрация президента Дональда Трампа приняла решение выдвинуть на пост посла США в России бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана. Об этом сообщают несколько американских СМИ, включая Bloomberg, со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным ABC News, Хантсман согласился занять должность посла. Сам бывший губернатор Юты пока не комментирует сообщения о своем новом назначении.

Официально Белый дом пока также не объявлял о выборе кандидатуры Хантсмана на пост посла в России.

Джон Хантсман ранее дважды занимал пост посла США. Он возглавлял американские дипмиссии в Сингапуре в начале 1990-х годов, и в Китае — с 2009 по 2011 годы. С 2005 по 2009 годы Хантсмен занимал пост губернатора Юты.

Кандидатуры послов, выдвигаемые администрацией президента, должны пройти согласование в профильном комитете Сената.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщали, что Хантсман рассматривается в качестве кандидата на один из руководящих постов в Госдепартаменте, в том числе на должность госсекретаря.