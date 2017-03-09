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Лукашенко отказался отменять декрет о «тунеядстве»

18:00 9.03.2017
Александр Лукашенко. Фото с сайта president.gov.by
Александр Лукашенко. Фото с сайта president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался отменять Декрет «О предупреждении социального иждивенчества». При этом отметил, что предусмотренный документом сбор не будет взиматься в течение года, сообщает БЕЛТА.

По словам главы государства, в ближайшее время в декрет будут внесены коррективы. Чиновникам надлежит исполнять его со всеми изменениями.

Лукашенко подчеркнул, что декрет является идеологическим, моральным документом. «Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно - заставить работать тех, кто должен и кто может. Это – главное», - пояснил президент.

Лукашенко также раскритиковал чиновников за безответственное исполнение декрета. «У вас там должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще… И те, кто сегодня по 200-500 человек выходят на улицы и начинают кричать, это ведь не те тунеядцы, которые действительно тунеядцы. Это в основном те люди, которые обижены, которым мы ни с того ни с сего послали эти извещения», - заявил Лукашенко.

Ранее в ряде городов Белоруссии прошли акции протеста, участники которых требовали от властей отменить декрет, который предусматривает взимание налога с неработающих граждан.
 

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в республиках бывшего СССР, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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09.03.2017, 21:10
Гость: угу

Поэтому белорусы горбатятся в России. но не наоборот.
09.03.2017, 20:09
Гость: Писец какой крутой

Та шо ви говогите?! Сходите на бигжу тгуда. И у видите, шо исчо больше тгебуются
09.03.2017, 19:44
Гость: это издевательство над людьми.

Рабы должны работать за еду, их обязанность пахать, пахать и пахать на благо своего хозяина.
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