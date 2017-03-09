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В Шотландии назвали возможную дату нового референдума о независимости

11:32 9.03.2017
Фото с сайта scotland.com
Фото с сайта scotland.com
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Первый министр Шотландии Никола Стерджен в интервью вещательной корпорации BBC заявила, что новый референдум о независимости Шотландии — второй по счету — не исключен.

По ее словам, в настоящее время этому способствует развитие политической ситуации в Соединенном Королевстве, а именно — ситуации вокруг выхода Великобритании из Евросоюза.

«Когда план сделки королевства по выходу из ЕС приобретает все более ясные очертания, считаю это время вполне разумным для подобного выбора», — так Стерджен ответила на вопрос журналиста о возможности нового референдума в 2018 году.

Ожидается, что документы, регламентирующие процедуру Brexit, будет утверждаться Брюсселем в течение 18 месяцев, начиная с марта этого года. Таким образом, окончательные условия "расставания" королевства с ЕС определятся к осени 2018 года. К этому времени шотландцы должны получить возможность "выбрать дорогу, по которой они хотят пойти", подчеркнула Стерджен.

Первый референдум о независимости Шотландии прошёл 18 сентября 2014 года. Тогда жители страны проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялось голосование о выходе страны из состава Евросоюза, на котором с незначительном перевесом (52%) победили евроскептики. Шотландия же в целом проголосовала за сохранение страны в составе ЕС и с тех пор выступала за сохранение максимально тесных экономических связей с объединением.

Темы: Великобритания, Шотландия, Голосования и референдумы в мире
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Комментарии читателей
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09.03.2017, 17:04
мик

Дай Бог Шотландии выйти из состава Соединенного королевства!!!!! Пора кончать с колониализмом и английским шовинизмом, кстати урок будет любителям все валить на Россию.
09.03.2017, 17:01
мик

Дай Бог Шотландии выйти из состава Соединенного королевства!!!!! Пора кончать с колониализмом и английским шовинизмом, кстати урок будет любителям все валить на Россию.
09.03.2017, 15:28
Александр

Естественно, все народы Европы хотят жить в Европейском союзе, шотландцы тоже. Совершенно не уверен, что и Англия , несмотря на всю свою риторику, когда-нибудь выйдет из ЕС. По крайней мере, на примере Англии все должны видеть, как сложно будут жить страны вне ЕС.
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