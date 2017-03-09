Турок получил пожизненный срок за убийство россиянки

В Турции суд приговорил Аталая Филиза к двум пожизненным срокам за убийство гражданки России Елены Радчиковой и ее возлюбленного Гектуга Демирарслана, который являлся сыном высокопоставленного военного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Преступление было совершено в Анкаре осенью 2013 года. По словам Филиза, на убийство он решился из-за неразделенной любви. Полиция задержала его в середине прошлого года, когда он при помощи поддельных документов пытался выехать за пределы Турции.

Филиз также подозревался в причастности к пропаже еще одной россиянки – Ольги Серегиной, с которой состоял в романтических отношениях. Она пропала без вести в 2011 году в Париже, где Филиз работал по программе межвузовского обмена, и не найдена до сих пор.

По версии следствия, Филизом могла быть убита еще одна женщина – учитель истории из Стамбула Фатма Каикчи, которая, как предполагается, знала о совершенных им преступлениях. Однако в суде полностью были доказаны только два убийства.

