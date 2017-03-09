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Турок получил пожизненный срок за убийство россиянки

21:45 9.03.2017
Судейский молоток. Фото с сайта wikipedia.org
Судейский молоток. Фото с сайта wikipedia.org
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В Турции суд приговорил Аталая Филиза к двум пожизненным срокам за убийство гражданки России Елены Радчиковой и ее возлюбленного Гектуга Демирарслана, который являлся сыном высокопоставленного военного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Преступление было совершено в Анкаре осенью 2013 года. По словам Филиза, на убийство он решился из-за неразделенной любви. Полиция задержала его в середине прошлого года, когда он при помощи поддельных документов пытался выехать за пределы Турции.

Филиз также подозревался в причастности к пропаже еще одной россиянки – Ольги Серегиной, с которой состоял в романтических отношениях. Она пропала без вести в 2011 году в Париже, где Филиз работал по программе межвузовского обмена, и не найдена до сих пор.

По версии следствия, Филизом могла быть убита еще одна женщина – учитель истории из Стамбула Фатма Каикчи, которая, как предполагается, знала о совершенных им преступлениях. Однако в суде полностью были доказаны только два убийства.
 

Темы: Турция, Криминал, Правоохранительные органы в мире, Расследование преступлений в мире
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Комментарии читателей
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10.03.2017, 00:15
Скажите пожалуйста

какой любвеобильный турок, а этим россиянским ....... своих не хватало, за что и поплатились.
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