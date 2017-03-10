Гаагские итоги: стороны «при своих», суд ждёт указаний

Остановимся на основных тезисах выступлений и попытаемся их разобрать с логических и просто общечеловеческих позиций

Итак, слушания завершены, суд удалился в совещательную комнату, а мы с тобой, читатель, начинаем скрипеть мозгами. Поехали.

Фото с сайта cont.ws/@galder/550315

Цитата: «Тысячи невинных украинцев уже почувствовали на себе смертоносные атаки, а миллионы остаются под неотвратимой угрозой».

Истинная правда! Тысячи жителей ЛДНР погибают под обстрелами потомков Бандерошухевича – новой формации нацизма, расцветшего буйным цветом вна Украине, при полном попустительстве, если не поддержке, наших геополитических противников в лице западных стран.

Миллионы действительно остаются под угрозой. Ведь если сейчас жителям Львова, Мариуполя, Харькова, Одессы и других городов, находящихся во власти киевской фашиствующей криминальной группировки, придёт в голову мысль, что всё не так хорошо, как рисует Киев, что надо бы прекращать войну, мириться с Донбассом и Россией, то и против них объявят АТО.

К этой части речи, обращённой к суду, придраться нельзя. Но с оговоркой: не РФ ведёт войну против Донбасса, а Украина. Мне очень нравится, как Киев, научившись у своих западных друзей, обвиняет Россию в том, чем занимается сам. Лучшая защита – нападение, не так ли?

Цитата: «В оккупированном Крыму Российская Федерация полностью попирает права человека, внедряя политику культурного уничтожения и дискриминации».

И в рамках этой дискриминации РФ с 2015-го года создала в Крыму крымско-татарскую автономию. Более того, на территории РФ действует 16 таких автономий на федеральном уровне, а их руководители входят в президентский совет по национальным вопросам.

Замечу, что Порошенко заговорил о необходимости подобной автономии лишь в 2016-м, когда Крым уже 2 года как отчалил в РФ. Так кто там попирал права человека? А, точно! Ведь создание автономии, реабилитация крымско-татарского и других народов (2014-й г.), возобновление строительства Соборной мечети (2015-й год) и есть политика культурного уничтожения!

Цитата: «Российская Федерация продолжает смертоносную поддержку незаконных вооруженных формирований, совершивших многочисленные террористические акты в Украине».

Спрашиваю ещё раз: где падающий на жилые кварталы в Киеве самолёт? Где взрывающиеся в ТЦ СВУ? Где взрывы в общественном транспорте? Где захваты заложников? Вопросы, конечно, чисто риторические.

Цитата: «В результате неизбирательных обстрелов город подвергся значительным разрушениям жилых зданий и критической инфраструктуры, гражданское население было оставлено без электричества, водоснабжения и даже отопления во время суровых морозов».

Здесь речь идёт об Авдеевке. Ясен пень, что люди без воды остались! Но лишь потому, что укропитеки заняли ДФС.

ОБСЕ зафиксировало 8 смертей и порядка 30-ти ранений. Что неудивительно, раз танки, миномёты и стрелковое оружие работает из городской черты, прикрываясь мирными жителями. Приходится подавлять выявленные огневые позиции.

Комментарий сайта job-sbu.org, который тщательно следил за ходом слушаний: «В отчете представлено только два фото танков, которые движутся (а не ведут огонь!) по улице Авдеевки. На одном из этих фото рядом с военной техникой стоят автомобили ОБСЕ.

В чем именно могут убедить такие кадры, непонятно, но представители РФ во вторник в выступлении подчеркнули, что эти кадры доказывают ведение боев ВСУ из жилого квартала».

Понимаешь, читатель, п. 2 Минских соглашений второй редакции говорит нам совершенно недвусмысленно: «Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):

- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;

- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г».

Так какого чёрта украинские танки делают в Авдеевке, даже если не стреляют? Их там 2,5 года как быть не должно! И потом, если эти танки не стреляют, то какие тогда?

Цитата: «Сбитый с помощью российской системы «Бук» самолет рейса МН17 не остановил финансирование терроризма Российской Федерацией».

Расследование ведётся так, чтобы максимально выгородить Украину, прямое участие РФ до сих пор не доказано, а косвенное – «Бук» действительно российский, а чтобы быть точным – российского производства. Древние укры просто не имеют технологий и материальной базы, чтобы создавать подобные системы. И «Буки», оставшиеся с советских времён, вполне себе стоят на вооружении ВСУ. Подробнее об инциденте можно прочесть здесь.

Цитата: «Не сомневайтесь, Украина серьезно относится к своим обязательствам (по расследованию преступлений, совершенных военными с ее стороны) согласно международному праву».

Но почему-то до сих пор не выяснено достоверно, кто расстрелял «Небесную сотню», сжёг людей в Доме профсоюзов в Одессе, обстрелял остановку в Донецке, КПП в Еленовке, автобус под Волновахой, с куском которого Порошенко ездил клянчить деньги, и многое другое. Поэтому говорить о «серьёзности обязательств» бессмысленно.

Цитата: «Господин Президент, члены Суда. Украина просит приказать России прекратить поток оружия и помощи через свою границу для групп, которые прибегают к террористическим атакам против гражданских, и прекратить кампанию культурного истребления».

Здесь остановлюсь подробнее. Термин «группы, которые прибегают к террористическим атакам против гражданских» является неточным. В этом случае надо признать, что те люди, которые обстреливают позиции ополчения и города и посёлки ЛДНР, являются гражданскими лицами. Но человек, взявший в руки оружие, если не идёт на охоту, конечно, автоматически выпадает из разряда гражданских и превращается либо в военного, либо преступника, либо террориста, либо вообще военного преступника. И тут надо определить, кем же в данном случае являются люди, ведущие огонь из стрелкового оружия и тяжелого вооружения по Донбассу.

Весь мир в курсе, что боевые действия с украинской стороны осуществляются ВСУ и нацбатами. И если ВСУ являются именно военными, то нацбаты вполне подпадают под категорию НВФ – незаконных вооружённых формирований. Они не подчиняются приказам командования ВСУ, верховному командованию в лице Порошенко, вообще никому, кроме своих командиров, чьи покровители скрываются за границей. Хотя бы Коломойский.

Что касается потока оружия. Действительно, некие потоки существуют, в рамках оказания помощи дончанам. Потому что шахтёрским кайлом против «калашей» и Т-64 много не навоюешь, а люди жить хотят. Однако сейчас ополченцы вполне обеспечивают себя самостоятельно.

Ведь существуют склады Госрезерва, сохранившиеся ещё с советских времён, хранилища в Артёмовске и Соледаре, склады под Луганском, да и известные «котлы» снабдили ополченцев оружием. Подробнее об этом у Александра Роджерса.

Итак, Украина требует приказать всем пацакам (кацапам) надеть намордники и радоваться. Но, во-первых, приказать России никто ничего не может, «приказывалка» не выросла.

Во-вторых, есть доклады Управления верховного комиссара ООН по правам человека, где зафиксировано следующее: «Украинские вооруженные силы вовлечены в беспредельные обстрелы, которые ведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения на востоке Украины. Многочисленные случаи участия украинских вооруженных сил и спецслужб в убийствах без суда и следствия, пытках, исчезновениях людей и других преступлениях».

И все эти данные, приведённые в докладах УВКПЧ, присутствуют также в 800-страничном докладе РФ, представленном в текущем суде.

Возникает закономерный вопрос: для чего Украина вообще решила обращаться в международный суд ООН? В тщетной надежде на политизированность его решений? Нет, на мой взгляд, всё гораздо проще.

Ситуация вышла из-под контроля украинских властей полностью. Блокада Донбасса, с последующей временной национализацией местных предприятий, показала, что Украины как государства не существует. Что это за государство, где вооружённые бандиты перекрыли железные и автомобильные дороги, а в присланных силовиков летят пули? Это, читатель, натуральная махновщина, тот самый период украинской истории, когда она реально была независимой.

МИД РФ прокомментировал ещё проще: «Россия изложила свою позицию: Украина использует Суд как площадку для озвучивания политизированных обвинений, выходящих за пределы юрисдикции Суда, привела доказательства того, что Украина не обосновала надлежащим образом свои претензии, а также изложила объективную картину ситуации на Юго-Востоке Украины и в Крыму».

Поэтому обращение в суд является гласом вопиющего в пустыне: «Помогите хоть кто-нибудь!!!». Конфликт надо прекращать, стабильность отсутствует, а сама Украина сделать ничего не может, ибо джинн, выпущенный однажды из бутылки, обратно залезать очень не хочет.

В похожем положении оказалась Япония в 1905-м. Несмотря на разгром под Цусимой, сдачу Порт-Артура, вечно отступающего Куропаткина и революцию в самой России, Япония просто выдохлась. Её резервы были исчерпаны, тогда как РИ имела все возможности быстро навести порядок и закончить войну в Токио. Поэтому последовало обращение к американцам с просьбой посодействовать в мирных переговорах.

То же самое происходит и сейчас с Украиной. Страна разваливается на глазах, никто ничего не контролирует, а Россия поплёвывает в потолок, то мановением руки вынося террористов в Сирии, то отправляя 60 (или уже 70?)-лохматый гуманитарный конвой в ЛДНР.

Украинская сторона очень надеется, что «временные ограничительные меры» будут приняты в течение нескольких недель. В число требований, заявленных украинской стороной, входит восстановление работы Меджлиса в Крыму и репарации за нанесённый ущерб.

Меджлис, возглавляемый Р. Чубаровым, зарекомендовал себя как террористическая организация, на территории РФ его деятельность запрещена. Ведь организация, осуществляющая попытки блокады Крыма, в т. ч. энергетической, путём подрыва опор ЛЭП, мирной никак являться не может. Посему данное требование выполнимым не является.

Как и не может быть выполнена просьба (или требование? «Требовалка» не выросла) о репарациях. Так как репарации могут быть применены лишь к агрессору, коим на Донбассе является Украина, то данное требование применительно у делегации к самим себе, но никак не к России. Мы, что ли, ЛДНР обстреливаем?

Япония тоже пыталась деньги в 1905-м получить, да только не срослось. Правда, тогда шла настоящая война между РИ и японцами, а здесь, как известно, войны РФ и Украины нет, хотя Киев настаивает на обратном. Ну, пусть настаивает, может чего и настоит. Ещё бочку горилки на бруньках для Порошенко, например. А лучше на костях погибших, насильно мобилизованных украинцев. Так будет честнее по отношению к Истории.

Словом, данный суд является последней надеждой Украины на хоть какую-то стабилизацию ситуации на Юго-Востоке страны. Какое бы решение судьи не приняли, именно Украина окажется в проигрыше. Вытащенная грязь, в виде зверств нацбатов, массовых захоронений мирных жителей на подконтрольных Киеву территориях, уничтоженная инфраструктура и жители Донбасса не добавят политических очков стране 404 на международной арене.

И ещё по вопросу репараций. Россия может взять на себя обязательства по восстановлению Донбасса. Но я очень удивлюсь, если в ответ не прозвучит требование РФ признать ЛДНР независимыми суверенными республиками.

А самое интересное, Украина может прекратить данный конфликт за считанные часы. Для этого надо, чтобы Порошенко, наконец, протрезвел, увидел, что у него реально происходит на линии соприкосновения, где сосредоточена почти 100-тысячная армия ВСУ, и обратился за помощью либо к России, либо к международному сообществу с просьбой помочь развести противоборствующие силы, которые ему не подчиняются – ВСУ с нацбатами и ополченцы молодых республик.

Но это из разряда моей любимой научной фантастики. Поэтому Киев вынужден бегать по судам, привлекая к себе внимание мирового сообщества, требовать денег на продолжение войны с Россией и выдвигать заранее невыполнимые условия к РФ.

Понимая, что в Гааге Украина ничего не добьётся, глава МИД страны 404 Климкин выдвинул предложение отказаться от «Нормандского формата». По его словам, без США тут ловить нечего, Европа слишком озабочена собственными проблемами, чтобы ещё и Украиной заниматься.

Поэтому после принятия решения в Гааге, которое однозначно не сможет удовлетворить Киев, следует ожидать выхода Украины на иные организации, например, Верховный суд США. Потому что в текущем положении именно Америка, по мысли Климкина, остаётся единственной инстанцией, которую можно вовлечь в данный конфликт на стороне Украины.

Подождём, посмотрим… Хотя, сдаётся мне, Трамп тоже Киев пошлёт по известному адресу. Хотя бы до той поры, пока не будет выяснено, куда исчезли выделенные Украине деньги.

Автор: Валерий Усачёв