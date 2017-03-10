Путеводитель по советникам Трампа: от «отселения Сибири» до «газовой блокады России»

Работа новой американской администрации чётко прослеживается в должностных назначениях

На днях отдельные американские издания опубликовали материал, в котором утверждается, что администрация президента Трампа якобы решила отказаться от «сделки» с Россией по поводу совместного противодействия террористам ИГИЛ (организация запрещена в РФ).

Через весьма непродолжительное время после такого рода публикаций в арабоязычных изданиях появились фотографии с запечатлённым на них американским спецназом на севере Сирии. В комментариях к материалам, которые получило информационное агентство Associated Press , сообщается, что американский спецназ действительно переброшен в район освобождённого сирийскими войсками Манбиджа «для сохранения единого антиигиловского фронта».

В том же районе появилась и российская военная полиция, что дало экспертам повод для рассуждений о том, что та самая «сделка» Трампа с Россией на самом деле находится в процессе заключения (с военной демонстрацией), что бы по этому поводу ни писала американская пресса.

Учитывая тот факт, что в крупном бизнесе (а заявления о том, что Трамп собирается управлять США как одной огромной корпорацией уже успели набить оскомину) не существует случайностей и что все шаги представители бизнес-кругов стараются продумывать и взвешивать с максимальной точностью для нивелирования рисков, нужно обратить внимание, с каким «параллельным» багажом к возможному окончанию заключения «сделки» подходит Трамп.

В последнее время крупные российские СМИ рассуждают на тему того, что Трамп взял некую паузу, что он занят в первую очередь противодействием т.н. «фейк-ньюс». Не просто рассуждают, а даже определённым образом высказывают разочарование. Мол, Трампа эти CNN и прочие акулы четвёртой власти сейчас, простите за жаргон, нагнут по полной...

Вот только дело в том, что никакой паузы в отношении России (да и вообще всей политической и экономической повестки) Трамп не брал и брать не собирается. Работа новой американской администрации чётко прослеживается в должностных назначениях.

Так, на должность специального помощника по вопросам России и Евразии в Национальном совете по разведке США назначена Фиона Хилл – дама с британскими корнями и американским паспортом. Обращает на себя внимание тот факт, что г-жа Хилл занимала пост главы специальной секции того же Совета – в ходе второго президентского срока Буша-младшего. Это тот самый период, когда наблюдалось «дообамовское» тяжелейшее ухудшение отношений между США и Россией и после которого все так ожидали знаменитую «перезагрузку», вышедшую в итоге «перегрузкой».

Личность г-жи Хилл интересна не только тем, что она работала при прошлой республиканской администрации, но и... Эта самая Фиона является автором многочисленных трудов о России (в своё время она проходила стажировку в Московском лингвистическом университете), в которых публикует заявления о России как, например, о «стране, в которой появился на свет терроризм». По заявлениям г-жи Хилл, «терроризм рождён в Российской империи и до сих пор оказывает влияние на ведение политики Москвой».

Та же Фиона является соавтором примечательной книжицы «Сибирское проклятье» (вышла в свет в 2003 году), в которой приводятся «исследования» и отзывы таких небезызвестных деятелей, как Збигнев Бжезинский и Джеффри Сакс. Если кто-то из читателей вдруг не в курсе, то Сакс – американский экономист, в 90-х руководивший группой ельцинских советников и являющийся одним из авторов так называемой «шоковой терапии» в РФ. О том, что такое «шоковая терапия», думаю, упоминать не нужно...

Так вот, в «Сибирском проклятии» возносится один из главных тезисов «друзей России» - тезис о том, что, по большому счёту, Сибирь России «не нужна», а основную часть населения макрорегиона из Сибири нужно переселить, ибо труд этого населения не является рентабельным... В общем, идея развита в книге следующее образом: Сибирь для России – непомерная ноша, населения из Сибири должно быть отселено, а работа должна проводиться исключительно на месторождениях нефти и газа – под чутким руководством «международного сообщества», а как же иначе...

Интересен и такой факт: высоко оценил книгу г-жи Хилл Егор Гайдар (ныне покойный), которого упомянутый Джеффри Сакс называл «выдающимся российским экономистом современности».

Параллельно с Фионой Хилл Трамп назначает членом своей администрации Себастьяна Лукаша Горку (Gorka Sebestyén Lukács) – человека, который является одним из идеологов концепции т.н. иррегулярных войн, противодействия повстанческим движениям и терроризму. Весьма своеобразного, надо сказать, противодействия.

Горка, имеющий венгерские корни, в США известен тем, что выделяет в международном терроризме радикальную исламскую составляющую, называя её идеологически мотивированной. В заявлениях Горки неоднократно звучали заявления, которые вызывали у исламских общин США неподдельное негодование.

В заявлениях Себастьян Горка озвучивал идею о том, что «основа радикального ислама и исламского терроризма – не бедность, репрессии или провалы внешней политики США, а (внимание!) - учения ислама и даже Коран». С такими убеждениями Горка и занял пост зампомощника президента США по вопросам нацбезопасности...

Предлагает бороться с Кораном?.. А если "сам ислам виноват", то зачем же договариваться с Россией по вопросу борьбы с терроризмом на равноправных условиях? - можно урвать свою часть победы в той же Сирии, а затем раструбить на весь мир, как США всё просчитали и реализовали "без российской помощи"...

Если анализировать эти два назначения, то у них есть одна общая деталь: и Хилл, и Горка не считают США виновными в распространении международного терроризма (хотя сам Трамп об этом нередко говорит с трибуны), зато выражают мнение о том, что в распространении терроризма виноваты кто угодно, но только не власти США. У Хилл «виновата дореволюционная Россия», у Горки – «виноват Коран и само исламское учение».

С такими советниками российско-американские советники далеко пойдут... Особенно на фоне того, что не так давно ещё одна советница (имя им – легион..) – теперь уже из Атлантического совета – Агния Григас - предложила Трампу «надавить на Россию», поэтапно вытесняя с мирового рынка торговли газом. В докладе г-жи Григас слово Россия используется почти полсотни раз и всякий раз – далеко не в партнёрском (это мягко говоря) ключе. Из предисловия (перевод SM-News ):

"Как появляющаяся энергетическая сверхдержава, США должны взять ведущую роль на мировых рынках природного газа, чтобы поддерживать союзников в Европе, сдерживать противников и перекроить отношения с растущими азиатскими державами. Уже сейчас энергетическое влияние России ослабевает на её исторических рынках в Европе, старых задворках Кавказа и Центральной Азии, и в Азии, где она надеется найти новые рынки. Используя своё энергетическое влияние и разработки стратегии газовой дипломатии, Вашингтон может благоприятно перестроить стратегические отношения между мировыми державами".

Важно: представительница Атлантического совета отдельно предлагает подумать не только над блокированием основных рынков сбыта для российских энергоносителей, но и увеличить контроль над российским добывающим сектором – в частности, предложить определённые модернизационные проекты по добыче нефти и газа, включая сланцевый «продукт».

Нужно помнить, что всё это предлагается на фоне введённых США санкций, что само по себе заставляет задуматься о странностях логики (сначала заявления о блокировании рынков, потом о помощи в модернизации). Но вопрос быстро находит ответ, если вернуться к упомянутой выше г-же Фионе Хилл. В одном из её трудов («Мистер Путин: спецагент в Кремле» 2013 года издания) есть такие слова:

"Чем больше Путин продвинется по пути модернизации России, тем активнее россияне начнут требовать политической прозрачности и его отставки".

И что ж теперь? – президенту России нужно вообще поставить крест на модернизации в российских реалиях, а самой России отбиваться от экономического развития всеми силами и средствами, впадая в радикальное ретроградство? Ни в коем случае.

Ведь суть в том, что именно такую логику американская администрация в отношении России и пытается вбросить в качестве «вилки»: мол, куда ни кинь – всюду клин: либо «пенька и дёготь», чтобы Россию не брать в расчёт в качестве конкурента ни на политическом, ни на экономическом направлениях, либо «если модернизация, то всё против действующего президента» - установление во власти лояльного «западной демократии» кандидата. С таких позиций и будет проталкиваться "сделка"...

Вывод прост: американскую "вилку" России необходимо попросту игнорировать, пользуясь собственными политическими «столовыми приборами». В таком случае, хочется надеяться - будет и модернизация, и исключительно ответственная власть без "выдающихся экономистов гайдаровского пошиба".

Ну, и с катарскими "инвестициями" в углеводородный сектор нужно быть повнимательнее в свете рассмотренных выше "трудов" и катарско-американской дружбы "не разлей вода"...