Мигранты громят французские школы

Выходцы из Африки разгромили лицей в пригороде Парижа

Во Франции не утихают волнения с участием чернокожей молодежи, которая протестует против неоправданной, с ее точки зрения, жестокости полицейских. Недавно несколько десятков молодых людей ворвались на территорию лицея «Сюжер», расположенного в парижском пригороде Сен-Дени, где начали крушить все, что попадалось им на пути.

Руководство учебного заведения эвакуировало учителей и персонал лицея. После этого толпа погромщиков в составе от 80 до 100 человек двинулась к центру Парижа, но по дороге вступила в столкновение с полицией. В итоге работникам МВД удалось рассеять толпу бунтовщиков. Однако имуществу лицея был нанесен серьезный ущерб, кроме того, молодые люди подожгли несколько мусорных баков. Они также бросали камни в полицейских.

Как сообщила в четверг французская радиостанция Europe1 со ссылкой на источник в местных следственных органах, акция молодых людей была организована с помощью социальных сетей. Сразу после того, как беспорядки были пресечены, полицейские задержали 46 человек.

В четверг восьмерым из них были предъявлены обвинения в «применении насилия против представителя государственной власти, совершенном группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия», а также в мятеже.

«Мятеж» — это более серьезное преступление, ранее участников аналогичных акций протеста судили по статье «хулиганство» или «массовые беспорядки». Уже в среду вечером «Сюжер» возобновил свою работу. Он расположен в квартале Франк Муазин, который имеет неблагоприятную репутацию. Как сообщают французские СМИ, нападение на лицей было актом мести в рамках акции так называемого «дела Тео».

В конце февраля нынешнего года также на территории Сен-Дени четверо патрульных полицейских, проводивших рейд против наркоторговцев, решили задержать 22-летнего выходца из Кот-Д'Ивуара.

При этом работники МВД сильно избили парня телескопическими дубинками, в результате чего он оказался в больнице с повреждением прямой кишки. Этот инцидент всколыхнул общественность, особенно жителей мигрантских кварталов, которые устроили серию беспорядков и массовых акций протеста.

В больнице пострадавшего навестил президент Франции Франсуа Олланд. В отношении одного из полицейских начато расследование, впрочем, никакой меры пресечения ему не избрали. Еще трое стражей порядка в связи с этим инцидентом отстранены от работы, а кроме того, еще четверо помещены под так называй судебный надзор (аналог подписки о невыезде, но с более широким ограничением правах).

Позже выяснилось, что один из подозреваемых в нападении на Тео за неделю до этого был причастен к избиению еще одного чернокожего молодого человека, который также проживает в Сен-Дени. Сами стражи порядка утверждают, что Тео сам спровоцировал драку, ударив одного из полицейских ногой, а второго локтем.

Мигранты не хотят полицейских-женщин

Как рассказал «Газете.Ru» представитель профсоюза французских полицейских Syndicat Police France, который просил не назвать его имя и должность, проблема «дела Тео» получила несколько одностороннее освещение в СМИ.

«Все сконцентрировались на собственно жестокости полицейских, но не надо забывать, что суд пока не вынес решения по этому инциденту, а у нас в стране действует презумпция невиновности. А забывают все вот о чем: во Франции уже более десяти лет существуют районы, население которых не хочет интегрироваться в общество, не признает его культурных норм. Их не учат быть французами, а сами они не стремятся к этому. Как следствие, их отношения с полицейскими носят конфликтный характер», — рассказал он.

По словам представителя профсоюза полиции, доходит до того, что некоторые жители мигрантских кварталов отказываются проходить личный досмотр, если его проводит скажем, женщина.

«Они мотивируют это тем, что нормы ислама не позволяют этого. Но у нас значительная часть экипажей — смешанные, туда входят как сотрудники-мужчины, так и сотрудники-женщины. Накануне праздника 8 марта мы выдвинули инициативу, чтобы парламент принял закон о недопустимости отказа от осмотра по мотивам того, что его проводит полицейский-женщина», — добавил он.

Приезжие голосуют за Ле Пен

Директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий пояснил, что проблема преступности в кварталах с мигрантским населением и конфликта их обитателей с полицейскими назрела давно, и она не столь однозначна, как может показаться на первый взгляд.

«Подобного рода погромы во Франции случались и ранее. Лет пять назад было «Дело о мерзких кретинах». Тогда в городе Амьбен на севере страны подростки сожгли школу. При этом они уже не были ее учениками. После ареста они объяснили, что их мучили в этом учебном заведении. Выяснилось, что мучение выразилось в том, что их заставляли учить наизусть стихи Жана Расина, поэта эпохи классицизма», — рассказал Кагарлицкий.

По его словам, само по себе нападение на лицей в Сен-Дени не скажется на выборах в стране, первый тур которых намечен на конец апреля.

«Волнения мигрантов уже успели стать нормой для французского общества. Другое дело, что сейчас идет рост популярности правых, а конкретнее — лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен. Парадокс состоит в том, что за нее готовы проголосовать все больше жителей как раз мигрантских кварталов, поскольку те из них, кто получил французский паспорт, не в восторге от того, что там постоянно происходят беспорядки. И если из условно «белых» районов Парижа эти события воспринимаются как «протесты против жестокости полиции», то из окна жителей Сен-Дени это выглядит как бесчинства хулиганов, которым полиция не может положить конец», — сказал директор ИГСО.

Кагарлицкий также отметил, что во французской полиции, особенно в спецподразделениях, служит большое количество выходцев из стран Африки, далеко не все работники МВД — расисты.

«Французская полиция в принципе очень жестока, жестокость и избиения давно стали обычным делом среди ее работников. Эта тема нашла отражение во французском кино 1960-70-х годов. Так повелось, что подозреваемого там нередко избивают. Другое дело, что, когда чернокожий полицейский бьет белого, из этого гораздо реже раздувают скандал», — пояснил он.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в свою очередь рассказал, что конфликт в Сен-Дени и «дело Тео» говорят о том, что проблема мигрантов во Франции не решена, она стоит очень остро, и кто бы из кандидатов в президенты не победил на выборах, ему придется ее решать.

«Любому, кто бы ни пришел к власти, придется заниматься упорядочиванием правил въезда и пребывания иностранцев в стране, а также порядка получения французского гражданства. Кроме того, новому главе страны придется принимать решение по экономическому аспекту проблемы.

Ведь приезжие зачастую живут на социальные пособия. А получатели помощи зачастую отказываются выкладывать какие-то усилия в экономику Франции и в ее общество.

Дефицит финансов в стране не позволит тратить значительные суммы на содержание мигрантов. Нельзя забывать, что французскому главе еще нужно будет решать проблему безработицы и заниматься вопросами экономического развития», — сказал эксперт.