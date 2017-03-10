Число жертв крушения вертолета в Стамбуле возросло до семи

Количество погибших в результате крушения вертолета в Стамбуле возросло до семи человек. Ранее сообщалось о пяти жертвах катастрофы.

По словам мэра города Кадира Топбаша, на месте происшествия были найдены тела пилотов воздушного судна, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Вертолет принадлежал компании Eczacibasi Group. Каастрофа произошла в районе Бююкчекмедже через несколько минут после его вылета из аэропорта Ататюрк. Вертолет задел телевизионную башню и рухнул на автостраду. Предполагается, что причиной катастрофы стал густой туман.

На борту воздушного судна находились два пилота и пятеро пассажиров. Четверо из них – граждане России: Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган, сообщает ТАСС.

Причины и обстоятельства катастрофы выясняются.

