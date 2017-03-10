В Стамбуле разбился вертолет с россиянами на борту

Не менее 5 человек погибли сегодня в результате катастрофы вертолета в стамбульском районе Бююкчекмедже. По предварительным данным, среди пассажиров были 4 россиянина.

По словам главы муниципалитета района Хасана Акгюна, тела 5 погибших находятся в Стамбуле. По предварительной информации, это был частный вертолет - воздушное такси.

Первоначально предполагалось, что разбился пожарный вертолет, который направлялся к выставочному центру для тушения пожара. Возможно, из-за тумана вертолет задел телевышку.