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В Стамбуле разбился вертолет с россиянами на борту

12:33 10.03.2017
Фото с сайта cdn.tvc.ru
Фото с сайта cdn.tvc.ru
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Не менее 5 человек погибли сегодня в результате катастрофы вертолета в стамбульском районе Бююкчекмедже. По предварительным данным, среди пассажиров были 4 россиянина.

По словам главы муниципалитета района Хасана Акгюна, тела 5 погибших находятся в Стамбуле. По предварительной информации, это был частный вертолет - воздушное такси.

Первоначально предполагалось, что разбился пожарный вертолет, который направлялся к выставочному центру для тушения пожара. Возможно, из-за тумана вертолет задел телевышку. 

Темы: Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Происшествия, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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10.03.2017, 16:39
Гениально!

Ты, Пупсик, проявила мнение большинства населения России.
10.03.2017, 15:51
=

Бизнесменов не жалко.
10.03.2017, 15:46
Дед Катапусе

Слава богу, "быдло" не пострадало.
Все комментарии (5)
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