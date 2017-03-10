]]> ]]>
Главная В мире Новости

Порошенко решил встретиться с Трампом раньше Путина

21:08 10.03.2017
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
Материалы по теме:

Украинские дипломаты стремятся как можно скорее организовать встречу президента Петра Порошенко с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы опередить Россию.

«Сейчас наша дипломатия активно работает над тем, чтобы эта встреча состоялась как можно быстрее. Но принципиально важно, чтобы она действительно состоялась до предстоящей встречи президента Трампа с президентом России», - заявил в интервью телеканалу «Громадьске» заместитель главы администрации украинского президента Константин Елисеев.

Он добавил, что недавний визит главы МИД Украины Павла Климкина в США также был направлен на подготовку встречи президентов двух стран.

Что касается встречи президента России Владимира Путина с Трампом, то пока ее параметры не определены, передает ТАСС со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова. По его словам, есть только «какие-то наметки» относительно даты и места встречи. Тем не менее, в МИД России заверили, что практическая подготовка уже ведется.
 

Темы: Дональд Трамп, Россия, США, Украина, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Владимир Путин, Петр Порошенко
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.03.2017, 21:29
Гость

Мне Трамп в качестве президента США чем-то напоминает Оксану Федорову в качестве королевы красоты. В конкурсе красоты она как бы и победила, но исполнять обязанности Мисс Мира как-то не входило в ее планы. Трампу тоже на старости лет нечем было заняться, вот он и решил реализовать свою детскую мечту - стать президентом США. Стать-то он стал, но копаться во всем этом дерьме он определенно долго не сможет, поэтому быстренько все развалит и свалит. А значит, в ближайшее время США будет явно не до Украины - им бы со своими проблемами справиться. Так что, Петя, о бабках можешь забыть, поэтому можешь даже не спешить. Это еще раз доказывает, что нельзя избирать олигарха в качестве президента. Он будет либо воровать, как наш Петя, либо наломает дров. Но в любом случае толку от него для государства никакого - одни убытки. А результат всегда один и тот же - крах государства, потому что нельзя управлять страной, как собственной корпорацией...
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.