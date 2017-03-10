Порошенко решил встретиться с Трампом раньше Путина

Украинские дипломаты стремятся как можно скорее организовать встречу президента Петра Порошенко с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы опередить Россию.

«Сейчас наша дипломатия активно работает над тем, чтобы эта встреча состоялась как можно быстрее. Но принципиально важно, чтобы она действительно состоялась до предстоящей встречи президента Трампа с президентом России», - заявил в интервью телеканалу «Громадьске» заместитель главы администрации украинского президента Константин Елисеев.

Он добавил, что недавний визит главы МИД Украины Павла Климкина в США также был направлен на подготовку встречи президентов двух стран.

Что касается встречи президента России Владимира Путина с Трампом, то пока ее параметры не определены, передает ТАСС со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова. По его словам, есть только «какие-то наметки» относительно даты и места встречи. Тем не менее, в МИД России заверили, что практическая подготовка уже ведется.

