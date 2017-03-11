Власти Нидерландов не пустили в страну самолет главы МИД Турции

Правительство Нидерландов приняло решение отказать в выдаче разрешения на посадку в королевстве самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, передает ТАСС со ссылкой на МИД Нидерландов.

Чавушоглу должен был прибыть в страну около 17:00 по местному времени (19:00 мск). Турецкий министр планировал выступить в Роттердаме перед турецким сообществом с речью, посвященной конституционной реформе в Турции.

Ранее голландские власти заявили, что проведение в Нидерландах политической кампании турецкими политиками "является нежелательным" и призвали к "поиску приемлемого решения" в данной ситуации.

В ответ Чавушоглу заявил о намерении несмотря ни на что посетить Роттердам и пригрозил политическими и экономическими санкциями, если Нидерланды попытаются помешать этой поездке.

"Это сделало поиск приемлемого решения невозможным", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Нидерландов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал этот инцидент, назвав руководство Нидерландов "пережитком нацизма" и "фашистами".