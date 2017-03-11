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Власти Нидерландов не пустили в страну самолет главы МИД Турции

16:21 11.03.2017
Мевлют Чавушоглу. Стоп-кадр с видео на YouTube
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Правительство Нидерландов приняло решение отказать в выдаче разрешения на посадку в королевстве самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, передает ТАСС со ссылкой на МИД Нидерландов.

Чавушоглу должен был прибыть в страну около 17:00 по местному времени (19:00 мск). Турецкий министр планировал выступить в Роттердаме перед турецким сообществом с речью, посвященной конституционной реформе в Турции.

Ранее голландские власти заявили, что проведение в Нидерландах политической кампании турецкими политиками "является нежелательным" и призвали к "поиску приемлемого решения" в данной ситуации.

В ответ Чавушоглу заявил о намерении несмотря ни на что посетить Роттердам и пригрозил политическими и экономическими санкциями, если Нидерланды попытаются помешать этой поездке.

"Это сделало поиск приемлемого решения невозможным", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Нидерландов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал этот инцидент, назвав руководство Нидерландов "пережитком нацизма" и "фашистами". 

 

Темы: Нидерланды, Турция, Международные отношения
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Комментарии читателей
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11.03.2017, 17:55
История ВОВ

По моему это Турция была СОЮЗНИКОМ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ. А Нидерланды были ОКУПИРОВАНЫ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ. Так что это Турция наследник ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ.
11.03.2017, 17:40
Ясный перец

Не пустили,потому, что пошёл на уступки России,а у них там санкции.
11.03.2017, 17:16
мик

Это не фашизм Эрдогану нужно лучше слова подбирать. Представители турецкого государства нежелательны в Роттердаме из за наверное исламизма и вывоза ОМП США а на остальное членам НАТО и европейцам-опейцам плевать.
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