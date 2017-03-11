Анонимный чиновник мэрии Нью-Йорка назвал причину смерти Чуркина

Вопреки обещаниям не обнародовать данные о причинах кончины постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина и законодательству США власти Нью-Йорка через анонимный источник сообщили СМИ, что российский дипломат скончался от сердечного приступа, передает РИА Новости.

"Представитель России при ООН, состояние которого резко ухудшилось в его офисе в прошлом месяце, скончался от сердечного приступа, и нет подозрений на криминальную составляющую", — говорится в сообщении агентства "Ассошиэйтед Пресс", которое ссылается на слова неназванного высокопоставленного представителя мэрии Нью-Йорка.

Официальных комментариев российской стороны пока не последовало.

Офис судмедэксперта Нью-Йорка в пятницу официально заявил, что не будет обнародовать причины кончины постпреда России при ООН "в целях соблюдения международного права и протокола".