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Анонимный чиновник мэрии Нью-Йорка назвал причину смерти Чуркина

10:45 11.03.2017
Виталий Чуркин. Фото с сайта russiaun.ru
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Вопреки обещаниям не обнародовать данные о причинах кончины постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина и законодательству США власти Нью-Йорка через анонимный источник сообщили СМИ, что российский дипломат скончался от сердечного приступа, передает РИА Новости. 

"Представитель России при ООН, состояние которого резко ухудшилось в его офисе в прошлом месяце, скончался от сердечного приступа, и нет подозрений на криминальную составляющую", — говорится в сообщении агентства "Ассошиэйтед Пресс", которое ссылается на слова неназванного высокопоставленного представителя мэрии Нью-Йорка.

Официальных комментариев российской стороны пока не последовало.

Офис судмедэксперта Нью-Йорка в пятницу официально заявил, что не будет обнародовать причины кончины постпреда России при ООН "в целях соблюдения международного права и протокола". 

Темы: США, Международные соглашения и дипломатия
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Комментарии читателей
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11.03.2017, 16:36
Питон

Российские власти абсолютно не хотят раздувать новый скандал с Америкой связанный со смертью Чуркина. Их задача вернуть все на круге своя в докризисное состояние, как они раньше воровали деньги в России и прятали на западе и потом сами туда валили. Он явно не сам помер, стало плохо российскому дипломату, отвезли в больничку, там сообщили в спецслужбы, и они ему вкололи что-то после чего он коньки отбросил. Вполне обычное американское убийство. Когда его тело привезли в Россию, даже медэкспертизы не было сделано или засекретили результаты. Сейчас новый президент штатов, есть надежда утрясти все вопросы,снять санкции вернуть наворованные деньги и дворцы, поэтому не хочется начинать со скандала. Свой карман власти всегда дороже. Так же было и с утоплением американцами подлодки Курск, скандал замяли, не смотря на явную дыру от торпеды в корпусе лодки, неуклюже прикрываемой брезентом. Это же не Китайцы, которые в ответ на размещение ПРО в Ю. Корее объявили им бойкот и торговую войну. И еще свои ракеты на Сеул наведут, что им мало не покажется, это не Сев Корея. А у российского руководства все враги России их партнеры по бизнесу, потому что деньги не пахнут.
11.03.2017, 14:17
мик

и никаких намеков и многозначительности как в других статьях.
11.03.2017, 11:44
Анонимный чиновник мэрии

Зачем такую лабуду ставят,лучше уж чё там в Исландии, Ирландии, Гренландии.
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