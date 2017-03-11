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ООН предупредила о крупнейшем с 1945 года мировом гуманитарном кризисе

14:50 11.03.2017
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Мир оказался на пороге самого масштабного с 1945 года гуманитарного кризиса, заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.

"Это критический момент в истории человечества. Уже в самом начале 2017 года мир стоит на грани крупнейшего с момента создания ООН гуманитарного кризиса. Более 20 млн человек по всему миру голодают. Если мир не скоординируется и не примет мер, люди попросту умрут от голода. Многие будут страдать и умирать от сопутствующих болезней", - приводит слова О'Брайена "Би-би-си".

Он уточнил, что уже в этом году около 1,4 млн детей могут умереть от голода. Наиболее остро проблема стоит в Йемене, Сомали, Южном Судане и Нигерии.

О'Брайен подчеркнул, что проблема не только непосредственно в гибели населения из-за нехватки продовольствия и болезней, но и в том, что разрушаются сообщества, останавливается развитие стран, люди покидают свои дома и идут в другие районы или даже другие страны, принося нестабильность в разные регионы мира, передает "Интерфакс".

По его словам, чтобы предотвратить катастрофу, необходимо к июлю найти $4,4 млрд.

В феврале О'Брайен уже поднимал вопрос массового голода перед генсеком ООН Антониу Гуттерешем. На тот момент ООН получила лишь $90 млн на борьбу с этим социальным бедствием.

Темы: Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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11.03.2017, 18:13
Илья

Те, кто часто бывают в Африке, знают - чем южнее, тем народ ленивее. При желании у них палки, в землю воткнутые, цветут и плоды приносят. Негры просто работать не хотят. НЕ ХОТЯТ. А чтоб не голодать, надо работать.
11.03.2017, 16:30
Евгений В

"Необходимо к июлю найти $4,4 млрд" Да нет ни чего проще: чтобы не погибли дети, надо всего лишь тряхнуть парочку новоявленных воров, извиняюсь-миллиардеров, в РФ.
11.03.2017, 16:10
Валентин

> разрушаются сообщества, останавливается развитие стран ...
Потеха!
Главное, САМИ общества разрушаются.
Например, Югославия, Ливия, Ирак.
Дайте денежек!
Денежки - главное.
Дали бы в ООН денежек вовремя - Югославия, Ливия и Ирак САМИ бы не разрушились.
В ООН чрезвычайно умные людишки заседают.
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