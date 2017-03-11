ООН предупредила о крупнейшем с 1945 года мировом гуманитарном кризисе

Мир оказался на пороге самого масштабного с 1945 года гуманитарного кризиса, заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.

"Это критический момент в истории человечества. Уже в самом начале 2017 года мир стоит на грани крупнейшего с момента создания ООН гуманитарного кризиса. Более 20 млн человек по всему миру голодают. Если мир не скоординируется и не примет мер, люди попросту умрут от голода. Многие будут страдать и умирать от сопутствующих болезней", - приводит слова О'Брайена "Би-би-си".

Он уточнил, что уже в этом году около 1,4 млн детей могут умереть от голода. Наиболее остро проблема стоит в Йемене, Сомали, Южном Судане и Нигерии.

О'Брайен подчеркнул, что проблема не только непосредственно в гибели населения из-за нехватки продовольствия и болезней, но и в том, что разрушаются сообщества, останавливается развитие стран, люди покидают свои дома и идут в другие районы или даже другие страны, принося нестабильность в разные регионы мира, передает "Интерфакс".

По его словам, чтобы предотвратить катастрофу, необходимо к июлю найти $4,4 млрд.

В феврале О'Брайен уже поднимал вопрос массового голода перед генсеком ООН Антониу Гуттерешем. На тот момент ООН получила лишь $90 млн на борьбу с этим социальным бедствием.