В Киеве подтвердили захват разведчиков украинской армии под Луганском

Командование сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) признало, что задержанные в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) разведчики действительно находятся на службе украинской армии. Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

"В отличие от России, мы не отказываемся от своих ребят. 11 февраля 2017 года была потеряна связь с разведчиками, которые выполняли задачи в зоне проведения антитеррористической операции на территории Луганской области", - цитирует заявление ВСУ Newsru.com.

В пятницу днем власти ЛНР заявили, что задержали лиц, причастных к убийству начальника управления народной милиции полковника Олега Анащенко. В ЛНР утверждают, что диверсанты были направлены на территорию самопровозглашенной республики по заданию Службы безопасности Украины.

Внедорожник, в котором находился начальник управления народной милиции, был взорван в Луганске рано утром 4 февраля. А спустя несколько дней после убийства Анищенко погиб полковник армии самопровозглашенной Донецкой народной республики, командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный под позывным Гиви.