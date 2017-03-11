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В Киеве подтвердили захват разведчиков украинской армии под Луганском

11:00 11.03.2017
Фото с сайта mil.gov.ua
Сюжет: Противостояние на Украине

Командование сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) признало, что задержанные в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) разведчики действительно находятся на службе украинской армии. Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

"В отличие от России, мы не отказываемся от своих ребят. 11 февраля 2017 года была потеряна связь с разведчиками, которые выполняли задачи в зоне проведения антитеррористической операции на территории Луганской области", - цитирует заявление ВСУ Newsru.com.

В пятницу днем власти ЛНР заявили, что задержали лиц, причастных к убийству начальника управления народной милиции полковника Олега Анащенко. В ЛНР утверждают, что диверсанты были направлены на территорию самопровозглашенной республики по заданию Службы безопасности Украины.

Внедорожник, в котором находился начальник управления народной милиции, был взорван в Луганске рано утром 4 февраля.  А спустя несколько дней после убийства Анищенко погиб полковник армии самопровозглашенной Донецкой народной республики, командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный под позывным Гиви. 

Темы: Украина, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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11.03.2017, 17:35
Зачем взяли

"Кенары" уже поют. Даже по тем обрывкам сведений, которые доходят до СМИ, ясно, что песни очень содержательные. Очень жаль, что мы ничего не узнаем в деталях. А может и вообще ничего не узнаем. Лет через десять ОДИН какой-нибудь журналист проговорится случайно о "странной череде смертей". И опять тишина...
11.03.2017, 14:18
Финский эксперт

Значит готовится спецоперация Волноваха 2. Поосторожнее там с этими партнерами. Они по-прежнему нуждаются в доказательствах "кровавых преступлений прокремлевских террористов".
11.03.2017, 14:16
мик

ни хрена себе мир, когда то обстрелы то теракты, то танки по авдеевки ездят.
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