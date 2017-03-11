В ЛНР заявили о прекращении подачи воды из Киева

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о прекращении подачи воды из Киева.

«В 03:00 без предоставления официальных документов прекращена поставка воды с ЗФС, находящейся на территории Украины и обеспечивающей водоснабжение городов Первомайска, Стаханова, Кировска, Брянки, Алчевска, Перевальска, Красного Луча, Антрацита», — цитирует RT сообщение Луганского информационного центра.

Отмечается, что приостановка подачи воды связана с аварией на магистральном водоводе.

«Со слов представителей КП «Попаснянский районный водоканал», подача воды с ЗФС прекращена из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 1200 мм», — отмечается в сообщении.

3 марта ФАН сообщало, что ВСУ обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, которая обеспечивает водой города Авдеевка, Донецк и Ясиноватая.