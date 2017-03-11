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В ЛНР заявили о прекращении подачи воды из Киева

12:48 11.03.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о прекращении подачи воды из Киева. 

«В 03:00 без предоставления официальных документов прекращена поставка воды с ЗФС, находящейся на территории Украины и обеспечивающей водоснабжение городов Первомайска, Стаханова, Кировска, Брянки, Алчевска, Перевальска, Красного Луча, Антрацита», — цитирует RT сообщение Луганского информационного центра.

Отмечается, что приостановка подачи воды связана с аварией на магистральном водоводе.

«Со слов представителей КП «Попаснянский районный водоканал», подача воды с ЗФС прекращена из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 1200 мм», — отмечается в сообщении.

3 марта ФАН сообщало, что ВСУ обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, которая обеспечивает водой города Авдеевка, Донецк и Ясиноватая.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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11.03.2017, 17:52
ВВВ

Так ты под хунтой начальников ЛНР, ДНР называешь?
11.03.2017, 17:50
ВВВ

Неужто из такой дали воду качали? Ну, хоть не из озера Кинерет!
11.03.2017, 17:27
17;26

Я балдею от этих лугандонцев.Им не нужна украинская власть ни под каким соусом. Даже взяли в руки оружие , пригласили русских бандитов что бы бороться с Украиной.
А вот ВОДА, ГАЗ, СВЕТ, ПРОДУКТЫ, ДЕНЬГИ Украинские им нужны. Вы там определитесь Вы Украина или вы независимая лугандония.
Вон Крым отделился попищал что Украина не снабжает . поднял цены на всё для народа и живёт сам. А вы что хотите воевать с Украиной и что бы Украина вас кормила.
ТАК НЕ БУДЕТ.
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