Происки продуктовой мафии: чем травят людей у нас и на Западе

И какие продукты подделывают чаще всего в разных странах

Даже в экономически развитых странах на прилавках не менее 10% продуктов — это фальсификат. К тому же еще и зачастую опасный для здоровья (как, например, обработанный антибиотиками китайский мед, который тоннами везут в США). Ученые вместе с чиновниками решают, как бороться с засильем пищевых подделок. Но пока реального результата нет! Так что отравой питаются не только россияне. Если, конечно, этот факт может кого-то утешить.

Аллергия для гурмана

Европейские и американские власти бьют тревогу: в западных странах стремительно растет количество пищевого фальсификата. Россиянам кажется, будто это проблема касается исключительно нашей страны. Ан нет! По оценке профессора Мичиганского университета Джона Спинка, возглавляющего общественную организацию Food Fraud Initiative («Инициатива по борьбе с фальсификатом»), в США до 10% продуктов питания — подделка либо контрафакт.

По словам Спинка, сегодня фальсифицируют самые разнообразные продукты, начиная от сыров и заканчивая медом. Встречаются подделки фруктовых соков, детских смесей, кофе, икры, молока, бальзамического уксуса, корицы, а в южных штатах (на границе с Мексикой) популярного соуса гуакамоле и свиных колбасок чоризо.

О масштабах бедствия говорят недавние факты. Скажем, в июне прошлого года в Техасе (на границе США и Мексики) пограничники задержали и арестовали 60 тонн поддельного меда мануки, на самом деле изготовленного в Китае. Его пытались ввезти по фиктивным документам: как выяснилось после лабораторных проб, в мед был не только добавлен дешевый кукурузный сироп для увеличения веса и объема, но и он содержал антибиотики, опасные для здоровья и даже жизни. Стоимость партии — сотни миллионов долларов.

По словам Джона Спинка, фальсификаторы еды становятся все более изобретательными. Скажем, оливковое масло разбавляют более дешевыми маслами (например, арахисовым или соевым), которые к тому же являются сильными аллергенами. Есть и другой вариант мошенничества: греческие оливковые масла маркируют как итальянские (на рынке они стоят дороже). К слову, по данным Европарламента, именно оливковое масло является самым фальсифицируемым продуктом в континентальной Европе.

Не изволите откушать ладанника?!

Чем еще «потчуют» американского потребителя? Специи, (такие, как паприка, розмарин или порошок перца чили) смешивают с более дешевыми материалами. Под видом орегано вам могут «впарить» смесь из высушенных листьев оливкового дерева, мирта, фундука, а также сумака, фломиса и ладанника.

Мясо для стейков даже в самых элитных ресторанах — это тоже может быть фальсификат. Например, под видом ангусской говядины (шотландский сорт мраморного мяса) вам могут подсунуть намного более дешевую. И ведь даже специалист с трудом поймет, где именно разводили бычка и какой травой его реально кормили.

В ресторанах практически всегда подменяют дорогие сорта морепродуктов на более дешевые: например, лосося — на мексиканского луциана (красного снаппера), тунца или атлантическую треску меняют на серую макрель (эсколара), королевскую скумбрию — на каменного окуня (групери), красного окуня — на тилапию, тилапию — на сома, морского черта — на иглобрюха, королевского омара — на путассу.

Причем такая рыба может вызывать желудочно-кишечные расстройства: например, эсколар приводит к диарее (и по этой причине, скажем, в Японии этот вид вообще запрещен к продаже в магазинах и ресторанах).

Специалист по продовольственной безопасности Ларри Ольмстед констатирует: «Ваши шансы получить белого тунца, который вы заказали в типичном нью-йоркском суши-баре, — нулевые». Не стоит удивляться, что еще в 2014 году президент Барак Обама был вынужден создать рабочую группу по противодействию фальсификации морепродуктов. Тем самым признав: масштабы бедствия — национальные!

Пармезан с опилками

По мнению генерального директора компании Schuman Cheese Нила Шумана, только на рынке твердых сыров примерно 20% всего товарного объема — это подделка (это примерно $ 400 млн в год). Как говорит Шуман, объемы подделок итальянских сыров растут на 10% ежегодно: скажем, если вы придете в американский супермаркет и увидите тертый или резанный пармезан или романо, то можете быть уверены — перед вами фальсификат. В нем наверняка будут дешевые ингредиенты, такие как крахмал или целлюлоза, не говоря уже о растительных жирах.

Даже выборочные исследования Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA, американское ведомство, по функциям схожее с Роспотребнадзором) показало: в тертый пармезан, продающийся в супермаркетах, подмешивают… мельчайшие древесные опилки.

Объектами подобных «манипуляций» становятся даже овощи. Именно с ними была связана одна из самых масштабных «пищевых» афер в истории Канады: в 2013 году здесь оштрафовали на $ 1,5 фирму Mucci Farms, которой принадлежали крупнейшие тепличные комплексы. Оказалось, что под видом канадских овощей (в частности, мини-огурцов и болгарского перца) она привозила более дешевые импортные, в том числе из Мексики.

Мафия пичкает Америку ядом

Профессор Спинк оценивает ежегодный оборот пищевого фальсификата только в США в $ 30−40 млрд. Как говорит ученый, сегодня производство фальсификатов стало настолько прибыльно, что этим занимается даже итальянская мафия.

О том, что в подделке еды задействована международная организованная преступность, говорит и такой факт. Год назад Интерпол совместно с Европолом провел одну из крупнейших спецопераций в истории, которая получила кодовое название Opson V (к сожалению, российская пресса ей внимания почти не уделила).

В ходе спецоперации в Греции были найдены три подпольные фабрики, которые производили суррогатный алкоголь. В Италии изъяли 85 тонн маслин, «подкрашенных» сульфатом железа. В Судане на складе нашли девять тонн сахара, обильно «пропитанного» удобрениями. В Замбии полицейские обнаружили диетические напитки с подделанными датами истечения срока годности, а в Китае — поддельный рис-басмати, который в буквальном смысле делали из органической смолы и сладкого картофеля.

В разных странах борются с засильем фальсификата по-разному. Но все чаще это напоминает военизированные спецоперации. Скажем, в 2013 году в Великобритании был создан Национальный центр по борьбе с преступлениями в пищевой отрасли (National Food Crime Unit), который возглавил бывший шеф криминальной полиции страны Энди Морлинг. Поводом для создания такой спецслужбы стал охвативший пол-Европы скандал: оказывается, под видом говядины в супермаркетах торговали кониной.

Центр, возглавляемый Морлингом, тесно работает с Европолом. Ему удалось, в частности, выявить цепочку по изготовлению фальшивых колбас: в Германии закупали отходы скотобоен (они пригодны только для кормов для домашних животных), затем их перевозили в Голландию, где маркировали как настоящее мясо и продавали на мясокомбинаты другие страны, где использовали в производстве колбас. В эту «цепочку» были встроены и производители кошачьих кормов: вместо сывороточного протеина они добавляли меламин — смертельно опасное азотистое соединение. А выйти на этот преступный синдикат удалось, когда по Европе прокатилась волна смертей домашних питомцев, отравившихся купленными в супермаркетами кормами.

«Фальсификат — это не то, что вы думаете»

Каким образом государство должно бороться с фальсификатом на продуктовых прилавках? Этот вопрос мы задали председателю Московской городской коллегии адвокатов Анне Бутыриной:

— Разные ведомства не сходятся в едином мнении по вопросу о доле фальсификата на рынке питания. Так, Россельхознадзор в прошлом году говорил о том, что на молочном его не менее 25%. Роспотребнадзор же не подтвердил эти цифры.

Однако следует понимать, что под фальсификатом в данном случае понимаются не продукты с нарушенными нормами производства, а товар, в котором состав не соответствует заявленному.

Если говорить о действительно вредных продуктах, которые могут нанести вред здоровью, то их доля крайне мала. Куда большую проблему представляет то, что производители сознательно обманывают потребителей, завышая цены на низкокачественные товары.

Однако ни громадные штрафы, ни уголовная ответственность в борьбе с фальсификатом не помогут. Для предотвращения попадания на рынок запрещенной продукции требуется исключить саму возможность ее производства. Для этого требуется ужесточить требования к компаниям, которые поставляют продовольственные продукты на рынок: необходимо ввести обязательные анализы всей продукции перед ее выпуском в продажу.

Сейчас эти анализы также проводятся, однако то, что на прилавки попадают товары, не соответствующие заявленным требованиям, свидетельствует: эффективность проверок не высока.