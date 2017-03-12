]]> ]]>
Главная В мире Новости

Около 40 человек задержаны за участие в беспорядках в Батуми

10:21 12.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Около 40 человек задержаны в ходе произошедших в ночь на воскресенье беспорядков в Батуми, заявил журналистам утром в воскресенье министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили.

"Подобный хаос или любые беспорядки на территории Грузии будут пресекаться адекватной силой. Хочу отметить, все лица, которые принимали участие в беспорядках, были их организаторами в Батуми, будут наказаны по всей строгости закона", - цитирует министра "Интерфакс".

По его словам, идет следствие и несколько задержанных уже идентифицированы.

"Я не исключаю и кадровых изменений в моем ведомстве, но надо посмотреть и вглубь этих событий", - сказал Мгебришвили. Он отметил, что в случае новых незаконных выступлений граждан в Батуми или любом другом регионе Грузии полиция применит силу.

В субботу в Батуми сотрудник патрульной полиции выписал водителю штраф за нарушение правил дорожного движения. Некоторые очевидцы утверждают, что полицейский также оскорбил автовладельца, пишет РИА Новости. Через некоторое время у здания Главного управления внутренних дел Аджарии порядка тысячи человек устроили акцию с требованием отставки нового начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили. Протестующие утверждают, что после назначения Батиашвили полиция стала необоснованно выписывать крупные штрафы.

Участники стихийно собравшегося митинга попытались ворваться в здания управления полиции Аджарии в Батуми, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил им этого сделать.

Темы: Грузия, Массовые акции и беспорядки в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.