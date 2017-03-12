Премьер-министр Турции пообещал жестко ответить на действия Нидерландов

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым раскритиковал действия голландских властей, отказавших министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатме Бетюль Сайян Кайя в возможности обратиться к демонстрантам в Роттердаме, а также блокировавших ей вход в здание консульства, и заявил, что ответ Турции будет жестким, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

"Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Ответные меры Анкары будут предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы", - заявил Йылдырыма.

"Друзья из стран Европы, которые при каждой удобной возможности любят рассуждать на тему демократии и свободы слова, в итоге сами проявили неуважение к правам человека", - добавил он.

Турецкий премьер назвал произошедшее в Роттердаме "большим дипломатическим скандалом" и призвал турок, проживающих на территории королевства, сохранять спокойствие и "не поддаваться на провокации".

Дипломатический конфликт между двумя странами разгорелся после того, как правительство Нидерландов отказало в выдаче разрешения на посадку в королевстве самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который планировал выступить в Роттердаме перед турецким сообществом с речью, посвященной конституционной реформе в Турции.