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Премьер-министр Турции пообещал жестко ответить на действия Нидерландов

12:38 12.03.2017
Бинали Йылдырым. Фото с сайта aa.com.tr
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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым раскритиковал действия голландских властей, отказавших министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатме Бетюль Сайян Кайя в возможности обратиться к демонстрантам в Роттердаме, а также блокировавших ей вход в здание консульства, и заявил, что ответ Турции будет жестким, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

"Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Ответные меры Анкары будут предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы", - заявил Йылдырыма.

"Друзья из стран Европы, которые при каждой удобной возможности любят рассуждать на тему демократии и свободы слова, в итоге сами проявили неуважение к правам человека", - добавил он.

Турецкий премьер назвал произошедшее в Роттердаме "большим дипломатическим скандалом" и призвал турок, проживающих на территории королевства, сохранять спокойствие и "не поддаваться на провокации".

Дипломатический конфликт между двумя странами разгорелся после того, как правительство Нидерландов отказало в выдаче разрешения на посадку в королевстве самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который планировал выступить в Роттердаме перед турецким сообществом с речью, посвященной конституционной реформе в Турции.

 

Темы: Нидерланды, Турция, Международные отношения
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Комментарии читателей
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12.03.2017, 17:38
Гость: мик

Беженцев в Гейропу отправят наверное. Или газават объявят. Додружились с западом в общем, дружба с ним еще никому добра не приносила.
12.03.2017, 14:51
Гость: Александр из Берлина

Вот если бы министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя была бы одета как проститутка, которая заманивает посетителей в ВИТРИНАХ Анстердама или Роттердама, то
никаих проблем с властями Нидерландов не возникло бы.

ЗАПАДНЫЙ МИР К СОЖАЛЕНИЮ СХОДИТ С УМА
12.03.2017, 13:38
Гость: порто-франко

Жестокий ответ это как ?
Запретят въезд в Турцию голландских туристов или отзовут тысячи турецких гастарбайтеров, зарабатывающих себе на жизнь в Голландии ?
Если это подразумевает размахивание ятаганом перед своим союзником по НАТО, то Голландия далеко и не безоружна, как это было с Кипром в 1974 году.
Мягко говоря, в случае продолжения подобных жёстких ответов, турки могут обломать свои зубы о жёсткий голландский сыр.
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