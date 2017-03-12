В Эфиопии оползень из мусора накрыл полторы сотни человек

На окраине столицы Эфиопии Аддис-Абебы произошел оползень на мусорной свалке, под которым оказались около 150 человек. Как минимум 46 из них погибли, сообщает агентство Associated Press.

Большинство жертв инцидента составляют женщины и дети. К настоящему моменту спасены 37 человек. Под обвалом остаются десятки людей, поэтому не исключается, что количество жертв еще возрастет.

Причина происшествия пока не установлена. На протяжении более 50 лет на свалку свозился мусор из столицы. Несколько лет назад использование свалки было прекращено, однако, по словам местных жителей, сброс мусора недавно возобновился.

Лавина накрыла временные постройки и несколько бетонных зданий – люди селятся на территории свалки из-за дешевизны. Кроме того, они зарабатывают сортировкой мусора.

