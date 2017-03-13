На Украине вандалы заливают монтажной пеной банкоматы российских банков

На Украине неизвестные активисты заблокировали десятки банкоматов российских банков, залив их монтажной пеной, сообщает Life.ru.

Помимо порчи банкоматов вандалы лепили на их экраны, а также на двери банков наклейки #RUSBANKOVER.

Фото: ГК "Азов" (с сайта Life.ru)

"Национальный корпус поддерживает данную инициативу и напоминает, что борьба патриотов против российского влияния в украинской банковской сфере, которую мы начали в январе этого года продолжается и будет сопровождаться также и подобными радикальными действиями", — говорится в сообщении гражданского корпуса "Азов".

При этом активисты самого гражданского корпуса не стали брать на себя ответственность за происходящее.