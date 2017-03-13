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На Украине вандалы заливают монтажной пеной банкоматы российских банков

11:03 13.03.2017

На Украине неизвестные активисты заблокировали десятки банкоматов российских банков, залив их монтажной пеной, сообщает Life.ru. 

Помимо порчи банкоматов вандалы лепили на их экраны, а также на  двери банков наклейки #RUSBANKOVER.

Фото: ГК "Азов" (с сайта Life.ru)

"Национальный корпус поддерживает данную инициативу и напоминает, что борьба патриотов против российского влияния в украинской банковской сфере, которую мы начали в январе этого года продолжается и будет сопровождаться также и подобными радикальными действиями", — говорится в сообщении гражданского корпуса "Азов". 

При этом активисты самого гражданского корпуса не стали брать на себя ответственность за происходящее.  

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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13.03.2017, 19:44
Гость: российские пенсионеры , таких много.

Не пишите глупостей.
Таких единицы.
13.03.2017, 19:08
Гость: АПЛ

Жители бывшей Украины ждут освобождения от вас фашистов уже 25 лет.
Скоро это случится, потерпите еще немного.
Но нужно всё-таки свою позицию как-то обозначать.
Во многих местах появляются надписи "Слава России", но пока маловато.
Когда их будет много, может Путин наконец решится вас освободить.
13.03.2017, 19:02
Гость: Кто кто

молод ты ещё, поинтересуйся у старшего поколения. Он даже из мавзолея наводит страх на буржуев.
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