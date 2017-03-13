Украинский военнослужащий назвал имя убийцы Моторолы

Украинский военнослужащий Иван Деев, подозреваемый в диверсиях на территории Донбасса, назвал имя убийцы легендарного командира батальона «Спарта» Армии ДНР Арсена Павлова, более известного по позывному Моторола, сообщает «Русская Весна».

«Могу подтвердить то, что, когда я находился в Хмельницке в 8-ом полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки (8-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины — прим. «Русской Весны»), хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело», — заявил задержанный во время допроса сотрудниками Министерства Госбезопасности Луганской Народной Республики.