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Украинский военнослужащий назвал имя убийцы Моторолы

11:52 13.03.2017
Арсений Павлов (Моторола). Фото с сайта chto-proishodit.ru

Украинский военнослужащий Иван Деев, подозреваемый в диверсиях на территории Донбасса, назвал имя убийцы легендарного командира батальона «Спарта» Армии ДНР Арсена Павлова, более известного по позывному Моторола, сообщает «Русская Весна».

«Могу подтвердить то, что, когда я находился в Хмельницке в 8-ом полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки (8-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины — прим. «Русской Весны»), хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело», — заявил задержанный  во время допроса сотрудниками Министерства Госбезопасности Луганской Народной Республики.

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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13.03.2017, 17:45
Гость: Киевский

За такое, надо героя Украины давать не меньше! Человек достоин восхищения!
13.03.2017, 17:00
Гость: Ха

Нет. Он в замочную скважину подглядывал.
13.03.2017, 16:59
Гость: Ха

Конечно можно в плену признаться во всем, что угодно, но надо согласиться, что хохлы со своей диверсионной группой врюхались конкретно.
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