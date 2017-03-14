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О выходе из ЕС начинают задумываться даже поляки

10:56 14.03.2017 , Никита Голобоков
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В Польше опубликована петиция за выход из Евросоюза. До сих пор таких настроений в стране не было. Что же послужило толчком?

12 марта Польский культурный центр в Калининграде сообщил, что на сайте petycjeonline.com уже более 7,5 тысяч человек подписались под призывом к президенту Анджею Дуде объявить референдум по выходу Польши из Евросоюза, повторяя сценарий Brexit.

Авторы петиции недовольны «антихристианскими ценностями западноевропейцев», однако главная причина - попытки навязать им прием беженцев из Африки и с Ближнего Востока. Как сетуют авторы петиции, Евросоюз продвигает «извращения и убийство нерожденных детей», а также эвтаназию. Кроме того, ЕС антидемократичен, поскольку евродепутаты не имеют реальной власти, а настоящие правители не избираются прямым всенародным голосованием.

Брюссель «издает тысячи идиотских директив»

«ЕС не решил ни одной из основных проблем Польши, а наоборот – привел к падению и медленной смерти нашего государства», – цитирует заявителей портал «Новости из Польши». По мнению авторов петиции, Евросоюз привел к уничтожению польского сельского хозяйства, рыболовства, а также открыл возможность покупки земли иностранным капиталом. Кроме того, авторы петиции утверждают, что «ЕС непрестанно издает обязательные для Польши тысячи идиотских директив», а также «вводит в страну сотни гипермаркетов», что вызывает повышение цен и налогов при одновременном сокращении доходов поляков.

Авторов крайне беспокоят планы через евроструктуры уничтожить угольную промышленность, а также случаи вмешательства евробюрократов во внутренние дела Варшавы, сообщает «Парламентская газета».

Польский политолог Якуб Корейба сообщил газете «ВЗГЛЯД», что до недавнего времени в Польше евроскептические настроения были уделом маргиналов. По его словам, с момента вступления страны в ЕС таких людей было мало, и за последние десять с лишним лет у них не было весомых аргументов.

«А вот, к примеру, в прошлый четверг у польских евроскептиков такой аргумент появился. Раньше членство в Евросоюзе было чревато негативными последствиями для других стран, которые Польши не касались, но в четверг в Евросовете переизбрали главой Дональда Туска, проигнорировали волю нашего суверенного правительства, и это вызвало волну негодования», – пояснил он.

Конечно, полагает эксперт, до 2020 года никаких шансов на выход из ЕС у Польши нет, но это переизбрание Туска положило начало масштабной дискуссии о плюсах и минусах пребывания Польши в ЕС. Эксперт не ожидает, что правящая партия «Право и справедливость» будет в обозримом будущем заигрывать с такими идеями.

«Напомню, что глава МИД Польши Витольд Ващиковский и сам лидер партии Ярослав Качиньский говорили о том, что Польша хочет не выйти из ЕС, а лишь реформировать эту организацию. Правящая партия будет предпринимать попытки изменить порядок принятия решений в Евросоюзе», – объяснил политолог. В то же время, если добиться этих изменений не удастся, то, возможно, по его мнению, в будущем Варшава пересмотрит характер собственного участия в этой организации.

Ранее, отметил эксперт, петиции с требованием выхода из ЕС в Польше вообще не появлялись. «Примерно 80% населения страны поддерживает членство страны в ЕС, однако в последние годы из-за кризиса с мигрантами число евроскептиков в Польше увеличилось», – признал он.

Напомним, что 9 марта Польша стала единственной страной, которая не поддержала Туска на выборах главы Евросовета. В знак протеста Польша отказалась подписывать итоговые документы саммита ЕС. По мнению Варшавы, Туск на посту главы Евросовета не «продвигал» интересы собственной страны. Кроме того, в польской прокуратуре его подозревают в сотрудничестве с ФСБ.

«Евроскептики вытеснены из политического поля»

«Представители правящей партии обиделись на ЕС за то, что в Евросовете поддержали Туска, по сути, проигнорировали волю Варшавы, тем самым нанесли удар по европейской солидарности», – отметил и президент Института новейших государств Алексей Мартынов.

Однако в Польше, как и в других странах ЕС, евроскептики есть, и петиция тому свидетельство. Там всегда было достаточно евроскептиков в оппозиционных партиях, но они никак не представлены в легальном поле. «Прошедшие в позапрошлом году парламентские и президентские выборы не допустили ни правых, ни левых оппозиционеров в органы власти», – сказал политолог.

Все настоящие оппозиционеры – евроскептики как правоконсервативного, так и левого социал-демократического толка – в Польше искусственно загнаны в маргинальное положение, считает Мартынов. «Это произошло в результате тонких манипуляций, победить партии «Право и справедливость» помогали американские политтехнологи», – считает эксперт.

«С приходом к власти президента Анджея Дуды активизировался репрессивный аппарат. В этой стране, члене ЕС, есть официальные политические заключенные – как раз ряд политиков, стоявших на позициях евроскептицизма и выступавших за дружбу с Россией. Достаточно вспомнить арестованного год назад по обвинению в шпионаже в пользу России политолога, бывшего депутата сейма Матеуша Пискорского, который сидит сейчас в варшавской тюрьме. Вот он настоящий евроскептик», – подытожил Мартынов. 

Темы: Польша, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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14.03.2017, 21:19
Гость: 21;18

Вот что Кисель ТВ животворящий с людьми делает
14.03.2017, 20:49
Гость: Катапуся

Статья очень правильная. Не нужно, чтобы у народа создавалось не то мнение о Европе. Мнение народа нужно направлять. Я бы вообще запретила быдлу в Европу ездить. Психика неподготовлен. Могут неправильные выводы делать. А так - не ездишь, доверяешься профессионалам, которые всё объяснят и никаких майданов. В СССР это чётко понимали и быдло не выпускали.
14.03.2017, 20:27
Гость: Европейцу

Ой, да ладно. Такое впечатление, что мелкобританцы до вхождения в ЕС с голоду умирали. Британия и в ЕС, по сути, была свободным художником и в политике, и в экономике. В зону евро не входила, Шенгенские соглашения не подписала, по общему бюджету и налогам тоже имела свое мнение. А уж по приему мигрантов еще будучи в ЕС, послала Брюссель далеко-далече. А теперь и подавно ей ЕС в этом вопросе не указ. Конечно, экономически она здорово с ЕС завязана, но и ЕС без Британии придется туго. Как минимум, потеряют ее взнос, который она в общую копилку вносила, а он немаленький. Ну и, по крайней мере, у бритов есть большой и богатый родственник за океаном, который не даст им засохнуть в переходный период. Наверное Мэй эту тему уже обговаривала с Трампом. Да и на ЕС свет клином не сошелся. Есть страны прекрасно чувствующие себя не являясь членами ЕС и в то же время в самом ЕС есть страны, которые с трудом выживают. А разрывать полностью экономические связи с бритами и ЕС нет никакого смысла, вот только теперь бриты будут больше заботиться о собственной выгоде, чем о повышении благосостояния какой-нибудь Болгарии или Греции.
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