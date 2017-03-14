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Сотрудники Сбербанка на Украине попросили Порошенко вмешаться в ситуацию

21:35 14.03.2017
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
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Коллектив «дочки» Сбербанка на Украине написал письмо на имя президента страны Петра Порошенко, попросив его принять срочные меры по восстановлению работоспособности кредитной организации, а также прав ее сотрудников и клиентов.

В послании отмечено, что Сбербанк – один из крупнейших коммерческих банков, которые осуществляют свою деятельность на Украине. При этом подчеркивается, что кредитная организация действует на основе лицензии Нацбанка Украины, а строгое соблюдение ей законодательства страны подтверждается проверками регулятора и контролирующих органов, передает РИА Новости.

Сотрудники Сбербанка решительно осудили действия националистов по подрыву его деятельности, отметив, что о фактах нарушений неоднократно сообщали в правоохранительные органы.

Некоторое время назад украинские радикалы заблокировали центральный вход в офис «дочки» Сбербанка в Киеве и тем самым нарушили его работу. В МИД России потребовали от властей Украины обеспечить безопасность российских банков и при этом не политизировать создавшуюся ситуацию.
 

Темы: Украина, Банковское обслуживание населения в мире, Сбербанк, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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14.03.2017, 23:32
Гость: Carlos

Не тупо, а некачественно, работнички никакие, упаси Бог таких на работу взять.
14.03.2017, 22:27
Гость: Вчера показали

Как они блокировали вход. Тупо заложили кирпичами. Дикость какая!
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