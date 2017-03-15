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Смелый немец проклял политику Запада и призвал уважать Россию

14:36 15.03.2017
Кен Йебсен, стоп-кадр с Youtube

Немецкий журналист Кен Йебсен выступил с жестким видеообращением

Немецкий журналист Кен Йебсен выступил с видеообращением, в котором напомнил гражданам Германии о том, что именно СССР сыграл ключевую роль при воссоединении Германии. В свою очередь Запад не только обманул Россию, нарушив обещание не расширять НАТО на Восток, но и сейчас ввел санкции против Москвы. Вот она -«благодарность» Берлина за то добро, что сделали русские, едко подметил Кен.

Он также поднял тему преступлений нацистов на территории СССР, заявив, что на их совести гибель 27 млн жителей нашей страны. Вот о чем следует помнить, считает Йебсен .

Что касается современности, то без воссоединения ФРГ и ГДР Меркель не могла бы стать канцлером. То же самое относится к президенту Гауку, но оба этих политика, как считает немецкий журналист, сейчас перешли на сторону США.

80% немцев против санкций и вообще любых конфликтов с Россией, но они пассивны. Молчаливое большинство не выходит на демонстрации, кого Германия должна благодарить за восстановление своей территориальной целостности именно Россию, утверждает Кен Йебсен.

Журналист сказал немало и  других крепких слов, характеризующих политику Запада, в чем мы предлагаем убедиться нашей аудитории:

Темы: Россия, Германия, Европа, Международные отношения
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Комментарии читателей
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15.03.2017, 20:33
Гость: Ответ неверный

Народам СССР было на ССР плевать, потому что они все были совки.
15.03.2017, 20:26
Гость: простому ответу

ПОЭТОМУ ТЫ СИДИШЬ ЗДЕСЬ И НАПОМИНАЕШЬ НАМ ОБ ЭТОМ КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ! А МЫ, РУССКИЕ ДУРАКИ, ТЕБЕ НЕ ВЕРИМ, И СЧИТАЕМ, ЧТО СССР СУЩЕСТВУЕТ! А ТАКЖЕ ООН. ТАМ ТОЖЕ ДУРАКИ, т.к. ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВИЛИ, ЧТО СССР СУЩЕСТВУЕТ! МЕДВЕДЕВ ЭТО ПОКАЗАЛ, КОГДА СААКАШВИЛИ РЕШИЛ ИЗ СССР ВЫЙТИ! ЕЩЁ ПРИМЕРЫ? НЕ НУХАЙ КОК! ОПАСНО!
15.03.2017, 20:24
Гость: Ооо

С КАКИХ ПОР ПЧЕЛКА СКЕПТИК ПРОТИВ МЕДА?
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