Немецкий журналист Кен Йебсен выступил с жестким видеообращением

Немецкий журналист Кен Йебсен выступил с видеообращением, в котором напомнил гражданам Германии о том, что именно СССР сыграл ключевую роль при воссоединении Германии. В свою очередь Запад не только обманул Россию, нарушив обещание не расширять НАТО на Восток, но и сейчас ввел санкции против Москвы. Вот она -«благодарность» Берлина за то добро, что сделали русские, едко подметил Кен.

Он также поднял тему преступлений нацистов на территории СССР, заявив, что на их совести гибель 27 млн жителей нашей страны. Вот о чем следует помнить, считает Йебсен .

Что касается современности, то без воссоединения ФРГ и ГДР Меркель не могла бы стать канцлером. То же самое относится к президенту Гауку, но оба этих политика, как считает немецкий журналист, сейчас перешли на сторону США.

80% немцев против санкций и вообще любых конфликтов с Россией, но они пассивны. Молчаливое большинство не выходит на демонстрации, кого Германия должна благодарить за восстановление своей территориальной целостности именно Россию, утверждает Кен Йебсен.

Журналист сказал немало и других крепких слов, характеризующих политику Запада, в чем мы предлагаем убедиться нашей аудитории: