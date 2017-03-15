Высокопоставленных офицеров ВМС США обвинили во взятках

Министерство юстиции США обвинило в коррупции ​восьмерых офицеров Военно-морских сил (ВМС), в том числе одного адмирала. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, среди обвиняемых — контр-адмирал Брюс Лавлес, четыре отставных капитана ВМС и полковник морской пехоты в отставке. Они обвиняются в получении взяток от бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса из Сингапура. По данным издания, они получали дорогие подарки и пользовались услугами проституток за счет Фрэнсиса.

Среди подарков в обвинительном заключении значатся часы стоимостью в $5 тыс., дорогие сигары и алкоголь. Издание отмечает, что Фрэнсис​ также устраивал для офицеров флагманского корабля Blue Ridge 7-го флота США «секс-вечеринки».

В обмен на подарки офицеры предоставляли Фрэнсису секретную информацию, которая позволила его фирме выиграть контракты на десятки миллионов долларов, добавляет издание.

В ноябре 2013 года высокопоставленных офицеров ВМС обвинили в передаче секретных данных Фрэнсису за взятки. Согласно обвинительному заключению, бизнесмен за это оплачивал высокопоставленным офицерам ВМС США услуги проституток и покупал им билеты на концерт Леди Гаги.