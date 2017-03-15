В Демпартии США предложили 5 млн долларов за декларацию Трампа

Один из самых влиятельных представителей демократической партии США Дэвид Брок пообещал выплатить пять миллионов долларов за налоговую декларацию президента страны Дональда Трампа.

В своем микроблоге в Twitter Брок уточнил, что декларация должна быть полной и полученной законным способом.

Некоторое время назад ведущая телекомпании MSNBC Рэйчел Мэддоу заявила о том, что сумела раздобыть декларацию Трампа за 2005 год и пообещала вскоре обнародовать ее.

В Белом доме журналистке попеняли за то, что она ради рейтингов готова на нарушения закона. В то же время сообщили, что в 2005 году доходы Трампа составили 150 миллионов долларов, из которых он заплатил налоги на сумму в 38 миллионов. При этом отметили, что эти выплаты превысили размер отчислений, требуемых американским законодательством.

Трамп еще на этапе предвыборной кампании отказывался публиковать свою декларацию. Он продолжает держать втайне сведения об уплаченных налогах несмотря на требование общественности – петицию с требование к главе государства обнародовать декларацию подписали свыше 100 тысяч человек.

