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Украина ввела транспортную блокаду ЛНР и ДНР

13:51 15.03.2017
Фото с dialog.ua
Фото с dialog.ua
Сюжет: Противостояние на Украине

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал предложение президента Петра Порошенко о прекращении транспортного сообщения с территориями, контролируемыми ЛНР и ДНР.

Об этом после завершения экстренного заседания совета заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по итогам заседания Совета, сообщает телеканал "112 Украина".

Исключение, по его словам, будет сделано только для гуманитарных грузов.

Президент Украины Петр Порошенко, вынося на рассмотрение СНБО вопрос о транспортной блокаде ЛНР и ДНР, заявил, что к выполнению этой задачи помимо силовых структур следует привлечь «добровольческие мобильные группы», в первую очередь, участников боевых действий.

С конца февраля транспортное сообщение между территориями, контролируемыми сепаратистами, и остальной частью Украины блокируют ветераны силовой операции в Донбассе и другие активисты.

Власти Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) заявили, что если Киев не предпримет необходимые действия для разблокирования транспортного сообщений, то они введут внешнее управление на предприятиях, находящихся в украинской юрисдикции.

Активисты продолжили блокаду, и 1 марта ЛНР и ДНР объявили о введении внешнего управления на украинских предприятиях, находящихся на подконтрольной им территории.
«Насильственный захват украинских предприятий» секретарь СНБО Александр Турчинов назвал одной из главных причин, по которым было принято решение о транспортной блокаде.

Темы: Украина, Общество, Юго-Восток Украины, Противостояние на Украине 2013-14, Украина, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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15.03.2017, 20:36
Гость: Часный транспорт и люди - НЕ блокируются.

Учи матчасть!
15.03.2017, 20:34
Гость: ))))))))))

Вместо того, что бы ликвидировать блокаду власть Украины решила ее возглавить! Классика жанра: Не можешь остановить безумие - возглавь его!
15.03.2017, 20:16
Гость: Татьяна Алексеевна

Понятно.Порошенко НЕ МОЖЕТ выполнить условия М2.От слова СОВСЕМ.А все его военизированные "товарищи" Семенченки и прочие должны быть ПРИ ДЕЛЕ.А не шляться в Киев и трепать ЕМУ нервы на Банковой. Вот им и придумано НОВОЕ занятие.Сидеть и караулить ДОРОГИ.Вроде,все мирно и спокойно,но с автоматами наперевес.О КАК! Иногда можно их шугануть,чтобы борзыми не становились.И помнили про Батьку-Порошенко.Да еще и ВР немного постремали.Тоже,с автоматами наперевес.Ляшко побежал подштанники застирывать.
В общем - очередное ШОУ в прямом эфире!!!
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