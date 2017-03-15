Украина ввела транспортную блокаду ЛНР и ДНР

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал предложение президента Петра Порошенко о прекращении транспортного сообщения с территориями, контролируемыми ЛНР и ДНР.

Об этом после завершения экстренного заседания совета заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по итогам заседания Совета, сообщает телеканал "112 Украина".

Исключение, по его словам, будет сделано только для гуманитарных грузов.

Президент Украины Петр Порошенко, вынося на рассмотрение СНБО вопрос о транспортной блокаде ЛНР и ДНР, заявил, что к выполнению этой задачи помимо силовых структур следует привлечь «добровольческие мобильные группы», в первую очередь, участников боевых действий.

С конца февраля транспортное сообщение между территориями, контролируемыми сепаратистами, и остальной частью Украины блокируют ветераны силовой операции в Донбассе и другие активисты.

Власти Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) заявили, что если Киев не предпримет необходимые действия для разблокирования транспортного сообщений, то они введут внешнее управление на предприятиях, находящихся в украинской юрисдикции.

Активисты продолжили блокаду, и 1 марта ЛНР и ДНР объявили о введении внешнего управления на украинских предприятиях, находящихся на подконтрольной им территории.

«Насильственный захват украинских предприятий» секретарь СНБО Александр Турчинов назвал одной из главных причин, по которым было принято решение о транспортной блокаде.