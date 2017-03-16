Постпред США при ООН заявила об отсутствии доверия к России

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли в интервью телеканалу NBC News заявила об отсутствии доверия к России после сообщений о причастности российских граждан, в том числе двух сотрудников ФСБ, к взлому аккаунтов Yahoo.

«Воспринимайте это всерьез. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России», — сказала она в эфире американского телеканала.

Ранее суд Северной Калифорнии предъявил официальные обвинения сотрудникам ФСБ Дмитрию Докучаеву и Игорю Сущину, а также хакерам Алексею Белану и Кариму Баратову во взломе Yahoo и незаконном доступе к 500 млн аккаунтов. Из пресс-релиза, который накануне, 15 марта, опубликовал Минюст США, следует, что взломавшие аккаунты компании россияне в числе прочего использовали украденные данные для взлома почты российских и американских чиновников и журналистов.

Жертвами атаки названы сотрудники российской компании по кибербезопасности, российский инвестбанк, французская транспортная компания, швейцарский оператор биткоинов и американская авиакомпания. По мнению Минюста, все они представляли интерес для ФСБ.

Обвинение суда состоит из 14 пунктов, среди которых мошенничество, экономический шпионаж и взлом компьютерных систем.

О намерении американского надзорного ведомства стало известно от Washington Post. Издание указывало, что Карим Баратов​ уже арестован в Канаде.

Сотрудник второго отдела планирования Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрий Докучаев в настоящее время уже находится под арестом по делу о госизмене.​ По информации «Новой газеты», он имел отношение к хакерской группировке «Шалтай-Болтай», которая занимается публикацией переписок первых лиц российского правительства, чиновников администрации президента и ведомств.​