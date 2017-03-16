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Постпред США при ООН заявила об отсутствии доверия к России

08:56 16.03.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли в интервью телеканалу NBC News заявила об отсутствии доверия к России после сообщений о причастности российских граждан, в том числе двух сотрудников ФСБ, к взлому аккаунтов Yahoo.

«Воспринимайте это всерьез. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России», — сказала она в эфире американского телеканала.

Ранее суд Северной Калифорнии предъявил официальные обвинения сотрудникам ФСБ Дмитрию Докучаеву и Игорю Сущину, а также хакерам Алексею Белану и Кариму Баратову во взломе Yahoo и незаконном доступе к 500 млн аккаунтов. Из пресс-релиза, который накануне, 15 марта, опубликовал Минюст США, следует, что взломавшие аккаунты компании россияне в числе прочего использовали украденные данные для взлома почты российских и американских чиновников и журналистов.

Жертвами атаки названы сотрудники российской компании по кибербезопасности, российский инвестбанк, французская транспортная компания, швейцарский оператор биткоинов и американская авиакомпания. По мнению Минюста, все они представляли интерес для ФСБ.

Обвинение суда состоит из 14 пунктов, среди которых мошенничество, экономический шпионаж и взлом компьютерных систем.

О намерении американского надзорного ведомства стало известно от Washington Post. Издание указывало, что Карим Баратов​ уже арестован в Канаде.

Сотрудник второго отдела планирования Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрий Докучаев в настоящее время уже находится под арестом по делу о госизмене.​ По информации «Новой газеты», он имел отношение к хакерской группировке «Шалтай-Болтай», которая занимается публикацией переписок первых лиц российского правительства, чиновников администрации президента и ведомств.​

Темы: США, Отношения России и США, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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16.03.2017, 12:50
P.S.

В пиндосию после её открытия ломанулся весь сброд Гейропы, нищие, бродяги, бандиты, воры, по кому дома стонала виселица, инквизиция и гильотина. Вот они туда и поперли прятаться. Но тяжёлая наследственность, хреновая генетика и старые замашки дают себя знать.
От них ни куда не денешься.
Даже сейчас вся наша несвежесть туда рвётся.
16.03.2017, 12:34
Евгений

Ещё бы. Сколько можно падать жертвой доверия?
Слушайте вы!
Мир больше не верит вам, русские хакеры!
А как же иначе?
Вдоволь натешившись победой Трампа на выборах, русские хакеры на этом не успокоились и взломали Yahoo!..
И ещё - "Йо-хо-хо и бутылку рома!.."
После чего ром самым наглым образом выпили!
Ныне следственные органы проводят дознание на предмет того, кто пил ром и почему... Виновные скоро предстанут перед судом.
Но это нисколько не извиняет Россию!
И ООН ещё не в курсе недавних событий, когда московский дворник, найдя на газоне стодолларовую купюру, вовсе не отнёс её в американское посольство, которому она принадлежит по праву, а, утаив, купил себе пива, жене - духи и куклу дочери!..
Госпожа Хейли должна непременно довести и этот вопиющий факт до сведения ООН!
Приговором звучат её слова: "Воспринимайте это всерьез. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России".
Как это веско сказано. Вот-вот!
И пусть знают...
... американские телезрители.
О русском коварстве.
И, кстати, коньяк, от которого всегда болела с похмелья голова Черчилля был, кажется, тоже из России?.. Во-во... Что и требовалось доказать!
Армянский!
Ну это почти то же самое, что русский.
Так что - никакого больше доверия!
Никакого!..
16.03.2017, 12:32
Упс

Англичане говорят - никогда не говори никогда.
Ведение кибервойны стало обычным делом всех стран мира с возникновением интернета. Об этомм недавно пестрели все заголовки по публикациям шпионских данных вики ликс. Тоже мне секрет полишенеля.
Другое дело, что проблема созрела и необходим международный документ регламентирующий и ограничивающий работу спецслужб и хаккеров, где бы они не находились, по предотвращению начала военных конфликтов с использованием ОМП. Кибератаки - это безконтактное оружие подавления и разрушения систем телекоммуникации и связи, нарушающие жизнедеятельность стран, их индустриальную, военную, экономическую и социальную инфроструктуры. Фактически, кибератаки можно назвать первым актом необъявленной войны против другого государства или актом агрессии против конкретных физических или юридических лиц или их компаний, банков и правительств, которые могут перерасти в начало реальных военных действий. Вина России была бы неоспоримой, если бы другие страны не действовали бы адекватно и аналогично с еще большим усердием.
Обвинять Россию в этом случае - все равно что украсть, а затем кричать указывая в сторону - держите вора. Новый закон нужен всем. И - почаще смотреться в зеркало...
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