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Украина ввела санкции против банков с российским капиталом

15:11 16.03.2017
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти банков с российским капиталом. Об этом сообщает "Интерфакс".

В рамках санкций украинским Сбербанку и ВТБ, Проминвестбанку (принадлежит Внешэкономбанку), VSбанку (дочерняя структура Сбербанка) и БМ Банку (принадлежит ВТБ) запрещается выводить средства за пределы страны.

Санкции введены сроком на один год.

Решение о введении санкций в отношении банков с российским капиталом было принято 15 марта на заседании Совета национальной обороны и безопасности (СНБО). На этом же заседании было решено ввести транспортную блокаду территорий, контролируемых ЛНР и ДНР.

За последние несколько недель на Украине произошла серия нападений на банки с российским капиталом. Так, в Киеве активисты заложили бетонными блоками вход в головной офис украинского Сбербанка, а в разных областях Украины несколько десятков банкоматов «дочек» российских банков были залиты монтажной пеной. Нападению также подверглось отделение Альфа-банка в Киеве, который в санкционный список не попал.

Украинский Сбербанк в середине марта ввел ограничения по безналичным операциям, а 16 марта фактически заблокировал расходные операции по кредитным картам.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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16.03.2017, 17:48
Канэшна

утрётся. Потому как рыло в пуху.Влез в Крым, в Донбасс, получай ответку.
16.03.2017, 17:45
Русский

...ну хохлы и дураки. Любой филиал банка не имеет право держать крупные суммы денег. Основные финансовые ресурсы должны быть на корр.счетах Основного Банка , т.е. в России.
Учитывая обстановку на украшке, даже минимальные лимиты укро-"дочек" давно переведены в Россию. бай-бай, девочки и мальчики..))))
16.03.2017, 17:45
Фрол

Как же свои могут обидеть Фридмана.
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