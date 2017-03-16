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В школе на юго-востоке Франции произошла стрельба

16:39 16.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Стрельба произошла в лицее города Грас на юго-востоке Франции, передает "Интерфакс" со ссылкой на  французский телеканал BFMTV.

По информации телеканала, два человека, в том числе директор школы, получили ранения. Стрелявший задержан. Им оказался 17-летний школьник. Сообщается также, что один подозреваемый скрылся.

Правоохранительные органы попросили жителей близлежащих районов не выходить из домов. На место происшествия прибыли спецподраздения французской полиции RAID, отмечает издание The Local. По данным этого СМИ, стрельба велась в старшей школе имени Алексиса де Токвиль (Alexis de Tocqueville high school).

Темы: Франция, Вооруженные нападения и боестолкновения в мире, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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16.03.2017, 17:46
Гость: blog2038

"имени Алексиса де Токвиль" - хорошее посвящение.
16.03.2017, 17:14
Гость: 1

Радеющим за разрешение продажи огнестрелов в России: Как же хорошо французам, что у них каждый может себя защитить с оружием в руках!
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