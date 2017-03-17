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Британца признали виновным в убийстве бабочек

18:45 17.03.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В Великобритании суд признал жителя Бристоля Филиппа Каллена виновным в убийстве редких бабочек Голубянка арион.

Он был замечен за ловлей этих бабочек в Сомерсете и Глостершире в середине 2015 года. По данным суда, Каллен умерщвлял насекомых для того, чтобы поместить в свою коллекцию. Полиция при обыске в доме коллекционера обнаружила несколько десятков лотков с бабочками.

Каллен отрицал обвинения в свой адрес, утверждая, что приобрел редких бабочек за пределами страны. Однако убедить суд в своей правоте ему не удалось, сообщает ВВС.

Телеканал отмечает, что это первый случай такого судебного преследования в истории страны. Какое наказание назначил суд коллекционеру, не уточняется.

Бабочки Голубянка арион полностью вымерли в Великобритании в конце 70-х годов прошлого века. Позднее насекомых в страну завезли из Швеции для восстановления популяции.
 

Темы: Великобритания, Экология и охрана природных богатств планеты
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Комментарии читателей
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18.03.2017, 04:16
Упс

Вот что значит плохо знать культуру и литературу.
Не читал Роя Бредбери ? Наступил на бабочку ? В суд, за искревление хода истории. А вот Джордж Буш младший, впрочем как и старший, вогнали в каменный век Ирак и ХОТЬ БЫ ЧТО. Никто их не судит. А на их совести не бабочки, а сотни тысяч убитых ни в чем не повинных людей.
Разграбленная страна, уничтоженные памятники тысячелетней истории и культуры, основ цивилизации, разграблены музеи, в руинах города и вся страна.
И где эта хваленая юридическая англосакская фемида гуляет с закрытыми глазами и весами?! Наверное в лавке у торговцев душами людей , у Ротшильдов. За тридцать серебренников продает и совесть и честь и самого Господа Бога.
17.03.2017, 20:59
мик

Или журналист или редактор джурак -сейчас экология это тема и не надо представлять англичан тупыми, но вот бороться с радикалами бородатыми и радикалами блондинами с голубыми глазами надо ох как надо и серьезнее и больше чем с убийцами редких бабочек, тем более бабочки это не смертельно экология еще и не так вымирала и ни че возрождалась.
17.03.2017, 20:40
Остолоп

"В Великобритании суд признал жителя Бристоля Филиппа Каллена виновным в убийстве редких бабочек Голубянка арион"

В Одессе бандерошлёпнутые жгут людей в Доме профсоюзов, а по Донбассу фигачат Точками У, и западные "гуманисты" молчат об этом...
А тут плач по бабочкам. Как "мило".
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