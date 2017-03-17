Британца признали виновным в убийстве бабочек

В Великобритании суд признал жителя Бристоля Филиппа Каллена виновным в убийстве редких бабочек Голубянка арион.

Он был замечен за ловлей этих бабочек в Сомерсете и Глостершире в середине 2015 года. По данным суда, Каллен умерщвлял насекомых для того, чтобы поместить в свою коллекцию. Полиция при обыске в доме коллекционера обнаружила несколько десятков лотков с бабочками.

Каллен отрицал обвинения в свой адрес, утверждая, что приобрел редких бабочек за пределами страны. Однако убедить суд в своей правоте ему не удалось, сообщает ВВС.

Телеканал отмечает, что это первый случай такого судебного преследования в истории страны. Какое наказание назначил суд коллекционеру, не уточняется.

Бабочки Голубянка арион полностью вымерли в Великобритании в конце 70-х годов прошлого века. Позднее насекомых в страну завезли из Швеции для восстановления популяции.

