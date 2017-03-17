Будут ли выборы в Донбассе?

Почему ЕС настаивает на восстановлении территориальной целостности, а Украина этот вопрос даже не хочет обсуждать?

12 марта глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что «местные выборы (в Донбассе – Авт.) могут состояться, когда необходимые условия для проведения выборов будут соответствовать критериям ОБСЕ.

Это означает, что украинские политические партии должны иметь возможность выдвигать кандидатов и участвовать в кампании, и украинские СМИ должны иметь возможность участвовать в кампании».

Эту фразу активно цитируют украинские СМИ и блоггеры. Забывая, однако, продолжить мысль дипломата – «и потом, на этой основе, Украина должна постепенно вернуть контроль над этими территориями при содействии международного сообщества».

Напомню, что в соответствии с пунктом 9 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений проведение выборов – условие для возвращения контроля над государственной границей (и, соответственно, территорией «отдельных районов»).

Между тем, ранее эксперт украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Ольга Айвазовская заявила, что «принудить Украину к выборам невозможно». По ее мнению, «при открытой границе организовывать политические процессы просто невозможно. Никто не даст гарантии, что точка невозврата в намерениях агрессии пройдена. И тогда политический этап или выборы могут привести еще к большему обострению или кровопролитию, когда одна или другая сторона не признает результаты».

Еще ранее резкую реакцию вызвали слова посла Германии о том, что «необязательно, что выборы в Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг». При этом он сослался на выборы в ГДР, которые проходили в присутствии советских войск, но привели к смене политической системы.

Не видится ли уважаемым читателям некоторого противоречия в том, что ЕС продолжает настаивать на восстановлении территориальной целостности (поскольку местные выборы = присоединение территории), а Украина этот вопрос даже не хочет обсуждать? С чем может быть связано такое противоречие?

На самом деле все довольно просто.

В 2004 году никого не интересовали результаты выборов. В случае победы Януковича было понятно, что выборы фальсифицированы. В случае победы Ющенко было бы «понятно», что выборы все равно фальсифицированы – Ющенко получил на сто миллионов голосов больше.

Так же и тут – Украину в принципе не интересуют выборы по украинскому законодательству, с украинскими политическими партиями и украинскими СМИ. И я тут украинскую позицию вполне понимаю.

По поводу самого по себе украинского законодательства. Вопрос, как я понимаю, в том, что выборы должны проводиться под контролем украинского Центризбиркома. Нынешний состав ЦИК заточен под выполнение прихотей президента и, если его не будут устраивать результаты выборов, ЦИК вполне может признать их несостоявшимися, наплевав на все.

Как вы считаете, согласятся ли «отдельные районы» и гаранты исполнения соглашений на такие «выборы»? Думаю, нет. Думаю, они потребуют гарантий исключения такого развития событий. Но как же тогда Порошенко проводить все остальные выборы?

Структуры украинских политических партий на территории Донбасса отсутствуют по умолчанию и для большинства этих партий восстановить эти структуры нереально. Более того, даже в случае восстановления структур даже сам «Оппоблок» (вернее – ориентированная на Ахметова «Партия регионов») не может рассчитывать на серьезный результат.

За большую часть партий (в том числе – вполне рейтинговых на территории Украины) жители региона голосовать не будут вообще. Такие результаты никому показывать будет нельзя.

Та же ситуация по поводу СМИ – достаточно среднему жителю Донбасса разочек посмотреть что-нибудь вроде «Гражданской обороны», чтобы не смотреть больше украинские СМИ.

В общем, Киеву важнее, чтобы НЕ состоялись выборы с донецкими избирательными комиссиями, донецкими партиями, донецкими СМИ и, в конечном итоге, с донецкими избирателями.

Поэтому Айвазовская практически прямым текстом объясняет – никаких выборов прямо сейчас, должно пройти много лет. За это время украинская власть зачистит и затерроризирует «отдельные районы» так, что 146% голосов избирателей достанутся БПП (ну или как там через «много лет» будет называться единственная в стране партия?).

Поэтому когда представители украинской стороны говорят о том, что выборы под стволами автоматов недопустимы, они имеют в виду, что допустимы только выборы под стволами автоматов полка «Азов» и полка «Донбасс». С последующим редактированием результатов по образцу Старобельска.

Собственно, Айвазовская сказала об этом совершенно прямо – если результаты выборов Киеву не понравятся (а они – не понравятся), тогда будет «большее обострение или кровопролитие». Надо было сказать – «Бандерой клянусь».

Ну а если принудить территорию к подчинению нельзя, то не надо ее и возвращать. На черта нужно население, которое нельзя держать под контролем при помощи террора и оболванивающей пропаганды? Значительно выгоднее бесконечно продолжать войну.

