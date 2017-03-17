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В МИДе озвучили условия отмены признания Россией паспортов ДНР и ЛНР

13:48 17.03.2017
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© KM.RU
Сюжет: Противостояние на Украине

Россия может изменить свое решение о признании документов, которые были выданы на территории Донецкой и Луганской народных республик в том случае, если Украина полностью выполнит минские соглашения. Об этом на заседании постоянного совета ОБСЕ заявил представитель России Александр Лукашевич. Текст его выступления опубликован на сайте ведомства.

Среди таких условий он назвал «отмену карательной операции», отвод вооружений, проведение конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса и признания местных выборов. Также среди условий, напомнил Лукашевич, есть выполнение соглашений для восстановления социально-экономических связей.

Он также напомнил, что из-за признания Россией паспортов ДНР и ЛНР и начала обслуживания по этим документам клиентов рядом российских банков в Киеве отделения банков с российским капиталом были замурованы бетонными блоками. «Оригинальный способ повысить инвестиционную привлекательность Украины», — отметил Лукашевич​.

Президент России Владимир Путин разрешил признавать документы ДНР и ЛНР в России 18 февраля. Эта «временная» мера устанавливалась «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», говорилось в указе президента.

Это решение президента России было вызвано «гуманитарными соображениями», пояснил позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это де-юре выравнивание ситуации», — сказал он, добавив, что указ «не идет в нарушение международного права».

По словам украинского президента Петра Порошенко, для него указ Путина стал «очередным доказательством и российской оккупации, и нарушения Россией норм международного права».

В исполнение указа президента России Сбербанк России сообщил о начале обслуживания клиентов по паспортам ЛНР и ДНР 7 марта. Однако украинская «дочка» Сбербанка, ПАО «Сбербанк», заявила о том, что не обслуживает и не намерена обслуживать физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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17.03.2017, 21:06
Гость: Афганский синдром.А кто вас туда отправлял?

"На прошедших в минувшую среду слушаниях в Общественной палате посвященных проблемам воевавших на стороне сепаратистов, представители последних пожаловались на то,что Россия выдает их Украине,при этом представители МВД подтвердили законность таких приговоров судов.
В ОП рассказали,как депортируют на Украину воевавших там россиян
По данным присутствовавшего в ОП журналиста «Коммерсанта», председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер заявила,что ее организации приходилось «буквально вырывать людей»,ссаживая их с поездов в Киров:ранее их приговаривали к отправке на Украину,где им были предъявлены обвинения как в сепаратизме,так и в хищениях.
Кроме того,по ее данным, жителям Украины,приехавшим в Россию из Донбасса,сейчас не выдают статус беженца:из почти 300 тысяч эмигрантов его получил с начала минувшего год лишь один человек.
Не оказывают помощи эмигрантам и самопрозглашенные ДНР и ЛНР:об этом сообщила представительница Союза ополченцев Донбасса О. Кулыгина.
Впрочем, в своем бессилии расписались и в самой ОП:вице-президент Центра моделирования стратегического развития Г.Трофимчук заявил, что из-за кризиса,вызванного украинской войной,у организации зачастую нет возможности даже купить бумагу.
Разошлись участники дискуссии и в оценке статуса боевых действий на Украине.Так,журналистка «Комсомольской правды» У.Скойбеда обвинила «российскую пропаганду» в том,что та призывала россиян ехать воевать на Донбассе, однако теперь не интересуется их судьбой".
17.03.2017, 20:35
Гость: Русский

... В африке аборигены живут, хохлы то же могут жить в землянках, перейти на подножный корм. Лекарства разные то же зачем? Шаманов -покажут по телику, и хохлы сразу станут как "новенькими". Главное лекарство -самогон.
Каменный век- История, и как известно она повторяется..))))
17.03.2017, 19:56
Гость: vbr

не выполнит укропия минск и кураторы заставлять даже не будут.
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