В МИДе озвучили условия отмены признания Россией паспортов ДНР и ЛНР

Россия может изменить свое решение о признании документов, которые были выданы на территории Донецкой и Луганской народных республик в том случае, если Украина полностью выполнит минские соглашения. Об этом на заседании постоянного совета ОБСЕ заявил представитель России Александр Лукашевич. Текст его выступления опубликован на сайте ведомства.

Среди таких условий он назвал «отмену карательной операции», отвод вооружений, проведение конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса и признания местных выборов. Также среди условий, напомнил Лукашевич, есть выполнение соглашений для восстановления социально-экономических связей.

Он также напомнил, что из-за признания Россией паспортов ДНР и ЛНР и начала обслуживания по этим документам клиентов рядом российских банков в Киеве отделения банков с российским капиталом были замурованы бетонными блоками. «Оригинальный способ повысить инвестиционную привлекательность Украины», — отметил Лукашевич​.

Президент России Владимир Путин разрешил признавать документы ДНР и ЛНР в России 18 февраля. Эта «временная» мера устанавливалась «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», говорилось в указе президента.

Это решение президента России было вызвано «гуманитарными соображениями», пояснил позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это де-юре выравнивание ситуации», — сказал он, добавив, что указ «не идет в нарушение международного права».

По словам украинского президента Петра Порошенко, для него указ Путина стал «очередным доказательством и российской оккупации, и нарушения Россией норм международного права».

В исполнение указа президента России Сбербанк России сообщил о начале обслуживания клиентов по паспортам ЛНР и ДНР 7 марта. Однако украинская «дочка» Сбербанка, ПАО «Сбербанк», заявила о том, что не обслуживает и не намерена обслуживать физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях.