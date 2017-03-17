Глава ЛНР предложил провести референдум о присоединении Донбасса к РФ

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил о необходимости проведения на Донбассе референдума о присоединении регииона к Российской Федерации.

«Мы не просто предполагаем, мы уверены, что такой референдум обязательно будет. Конечно, будем его инициировать, но всему свое время», - сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Плотницкого, еще в самом начале конфликта Донбасс намеревался пойти по пути Крыма, но «получилось немножечко по-другому».

Глава ЛНР также выразил уверенность, что результаты референдума на Донбассе будут аналогичны крымскому голосованию.

Плотницкий добавил, что власти самопровозглашенных республик рассматривают введение Украиной блокады как фактическое признание их независимости.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных властями ДНР и ЛНР. Отмечалась, что данная мера принимается временно до политического урегулирования в регионе. При этом в Кремле отметили, что сценарий возможного включения Донбасса в состав РФ отсутствует.

