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Глава ЛНР предложил провести референдум о присоединении Донбасса к РФ

19:45 17.03.2017
Сюжет: Противостояние на Украине

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил о необходимости проведения на Донбассе референдума о присоединении регииона к Российской Федерации.

«Мы не просто предполагаем, мы уверены, что такой референдум обязательно будет. Конечно, будем его инициировать, но всему свое время», - сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Плотницкого, еще в самом начале конфликта Донбасс намеревался пойти по пути Крыма, но «получилось немножечко по-другому».

Глава ЛНР также выразил уверенность, что результаты референдума на Донбассе будут аналогичны крымскому голосованию.

Плотницкий добавил, что власти самопровозглашенных республик рассматривают введение Украиной блокады как фактическое признание их независимости.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных властями ДНР и ЛНР. Отмечалась, что данная мера принимается временно до политического урегулирования в регионе. При этом в Кремле отметили, что сценарий возможного включения Донбасса в состав РФ отсутствует.
 

Темы: Россия, Украина, Голосования и референдумы в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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18.03.2017, 04:07
Упс

Прежде чем проводить референдумы в ДНР и ЛНР необходимо наладить связи с остальными областями и регионами Украины и провести одновременно и там свои референдумы с участием международных наблюдателей и независимых экспертов ООН.
Это и будет результатом народного выбора украинцев по их дальнейшему определению своей судьбы и государственности.
Международные силы ООН, голубые каски, должны быть привлечены к охране и защите граждан Украины от экстремистов Правого сектора и нацгвардейцев при голосовании на выборах. Вежливые люди из РФ тоже не помешали бы и могли бы учавствовать вместе с силами ООН.
Независимое и свободное голосование народа Украины по определению статуса Украины, как своего суверенного или федеративного автономного государства в составе Европы или евразийского союза - требует особого внимания и свободы выбора. Три варианта. Украина - независимое, суверенное государство со статусом политического нейтралитета ( Типа Швейцарии ), Украина - как будущая часть ЕС и НАТО. Украина, как независимое, суверенное федеративное государство, входящее в Евразийский Союз и в будущем в состав Российской Империи.
17.03.2017, 23:09
ВВВ

Мало "пошумели" - решили в России продолжить?
17.03.2017, 22:21
ничего себе "немножечко по-другому"

Как показала трехлетняя история, России они не нужны. Зачем навязываться?
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