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ЕС осудил РФ за «навязывание» жителям Крыма российского гражданства

01:15 17.03.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Европарламент опубликовал резолюцию, посвященную ситуации в Крыму, крымским татарам и гражданам Украины, задержанным на территории России.

Депутаты отметили ухудшение ситуации на полуострове с правами человека, осудили нарушения свободы слова и злоупотребления в отношении СМИ, а также призвали «перестать выдавать всем жителям Крыма российские паспорта».

Кроме того, в документе отмечено, что «незаконно и безосновательно» задержанные граждане Украины должны быть незамедлительно освобождены и им гарантировано безопасное возвращение на родину.

Помимо всего прочего, Европарламент в очередной раз призвал к отмене постановления Верховного суда Крыма о запрете крымско-татарского меджлиса, заявив, что оно серьезно нарушает права коренного народа полуострова.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума. Евросоюз и США не признали его результатов и ввели в отношении РФ санкции, которые неоднократно расширялись и продлевались. Некоторое время назад в Вашингтоне заявили, что они не будут отменены до тех пор, пока Россия не вернет Крым Украине.
  

Темы: Россия, Европа, Европарламент, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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17.03.2017, 03:35
Гость: Ник

Я не берусь судить о сути конфликта. Дело в другом. А сколько вами англосаксами порушено стран вместе с гребаной Америкой, сколько переворотов в странах совершили!? Свое не считаем, в глазу бревно. Вам бы молчать в тряпочку вместе с Америкой. Сколько душ загублено по всему свету. Попробуйте на досуге посчитать, может сможете, иль компьютер зашкаливает от обилия цифр. Ваши короли и королевы точно в рай не попадут за их изуверскую политику в отношении народов мира: индейцы (коренной народ Америки), индийцы (страна такая есть), весь ближний восток, Африка, Мальвинские острова, Югославия, Ливия и другие "правильные завоевания". Да вас уже давно надо пустить в расход, чтобы не воняли своими словами, деяниями. Да вас всех англосаксов надо за яйца повесить, чтобы наглого потомства больше не осталось на замечательной планете Земля, она от вас отдыхать начнет
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