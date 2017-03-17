ЕС осудил РФ за «навязывание» жителям Крыма российского гражданства

Европарламент опубликовал резолюцию, посвященную ситуации в Крыму, крымским татарам и гражданам Украины, задержанным на территории России.

Депутаты отметили ухудшение ситуации на полуострове с правами человека, осудили нарушения свободы слова и злоупотребления в отношении СМИ, а также призвали «перестать выдавать всем жителям Крыма российские паспорта».

Кроме того, в документе отмечено, что «незаконно и безосновательно» задержанные граждане Украины должны быть незамедлительно освобождены и им гарантировано безопасное возвращение на родину.

Помимо всего прочего, Европарламент в очередной раз призвал к отмене постановления Верховного суда Крыма о запрете крымско-татарского меджлиса, заявив, что оно серьезно нарушает права коренного народа полуострова.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума. Евросоюз и США не признали его результатов и ввели в отношении РФ санкции, которые неоднократно расширялись и продлевались. Некоторое время назад в Вашингтоне заявили, что они не будут отменены до тех пор, пока Россия не вернет Крым Украине.

