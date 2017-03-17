«Если Москва продолжит свою агрессию, мы будем вынуждены отреагировать»

Интервью бывшего генсека НАТО, советника Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена изданию Die Welt

Бывший генеральный секретарь НАТО, советник украинского президента Петра Порошенко, Андерс Фог Расмуссен (Anders Fogh Rasmussen) не исключает возвращения Крыма Россией. Слабые стороны Минских соглашений необходимо устранять. Три года назад, 16 марта 2014 года, Россия осуществила при помощи марионеточного референдума присвоение принадлежащего Украине Крыма. Андерс Фог Расмуссен, тогдашний генеральный секретарь НАТО и сегодняшний советник украинского президента Петра Порошенко, предостерегает Запад от принятия этого акта, противоречащего нормам международного права, как необратимого факта.

Die Welt: Каковы условия жизни в Крыму спустя три года после аннексии со стороны России?

Андерс Фог Расмуссен: Нужно вначале сказать, что Россия прервала информационный поток из Крыма. Это осложняет точную оценку положения. Тем не менее можно исходить из того, что незаконная аннексия Крыма несет с собой большие экономические трудности. Условия жизни простого населения не улучшились. Россия сфокусирована на развитии мощного военного присутствия в Крыму, что показывает, что истинным мотивом аннексии было стремление Москвы взять под стратегический и военный контроль Черное море.

— Что можно сказать о ситуации с правами человека в Крыму при российском господстве?

— Насколько можно об этом судить, она катастрофична. Татарское меньшинство особенно подвергается жесткому подавлению со стороны российских властей.

— Реально ли ожидать, что Россия когда-нибудь вернет Крым Украине? Если нет, то как быть с этой проблемой в долгосрочной перспективе?

— Позвольте ответить на этот вопрос исторической параллелью. СССР однажды незаконно присвоил прибалтийские государства. Многим из нас, кто вырос в тени холодной войны, невозможно было себе представить, что эти государства когда-то окажутся на свободе. Но в один момент ситуация изменилась, коммунистическая система рухнула, и три государства вновь обрели свою свободу и независимость. Сегодня это процветающие демократии. Сегодня трудно себе представить, что можно подтолкнуть Россию к возвращению Крыма. Но нельзя исключать, что новые события приведут к изменению ситуации. Но чтобы держать эту возможность открытой, Западу ни в коем случае нельзя признавать незаконное включение Крыма в состав России.

— Есть ли еще надежда на успешную реализацию минских соглашений? Есть ли с украинской стороны альтернативные сценарии, как Украина могла бы вернуть контроль над Донбассом?

— Минские соглашения имеют ряд слабых мест, если не сказать конструктивных ошибок. Но я не считаю, что есть альтернатива этим соглашениям. В любом случае, нужно срочно прояснить содержащиеся в них определенные аспекты. Это касается в первую очередь возврата контроля над украинскими границами. Пока Украина не располагает этим контролем, трудно себе представить, как можно остановить вторжение российских войск и оружие на восток Украины, и как там можно провести свободные выборы. Прояснение вопроса, как и когда Украина вернет контроль над своими границами, должно быть в приоритете, потому что это предпосылка реализации всех остальных содержащихся в Минских соглашениях шагов.

— Но не необходимо ли для этого значительно увеличить давление на Москву? Сейчас наблюдаются скорее обратные признаки. Так, американский президент Дональд Трамп может заключить сделку с Путиным за счет Украины…

— Я считаю, что риск заключения подобной сделки между тем сократился. В Конгрессе есть широкое большинство тех, кто придерживается жесткой позиции по отношению к Москве и кто выступает в поддержку Украины. Кроме того, такие события, как отставка советника по вопросам безопасности Флинна из-за его тесных контактов с Москвой осложняют Трампу возможные уступки по отношению к Москве. Нам нужно быть настороже, но я не считаю, что такая опасность сегодня актуальна. В целом я поддерживаю более активное участие США в реализации Минских соглашений. Только таким образом можно создать необходимое давление на Россию, чтобы она начала действовать.

— Может или должен ЕС делать больше, чтобы поддержать Украину в процессе реализации реформ?

— В некоторых областях ЕС уже действует. С некоторым замедлением он реализует свое обещание предоставления безвизового режима Украине. То же самое касается соглашения о свободной торговле, и я ожидаю, что и Нидерланды в скором времени его ратифицируют. Но что касается поддержки экономического развития Украины и ее общественных реформ, нам нужно действительно активизировать наши усилия. Поскольку развитие Украины на пути к обществу с функционирующей рыночной экономикой и демократией — лучший путь, чтобы подтолкнуть Россию к конструктивной позиции. Это покажет российскому населению, что есть альтернатива националистическому курсу Путина.

— Должны ли европейцы поддержать Украину и военными поставками?

— Аргумент против этого таков: Россия тогда встанет на путь еще большей эскалации. Но если Москва продолжит свою агрессию, мы будем вынуждены отреагировать. Как вариант — поставка оборонительных вооружений на Украину.

— Все чаще в Западной Европе говорят о том, что процесс реализации реформ на Украине застопорился. Что Вы скажете на это?

— Что это неправда. Украина провела глубокие, частично непопулярные реформы. Только два примера из отраслей, в которых многое произошло: С целью борьбы против коррупции недавно была введена система электронного декларирования всех доходов госслужащих. В энергетическом секторе были отменены дотации, за счет экономии была сокращена энергетическая зависимость. То, что в некоторых европейских столицах утверждается обратное, я считаю следствием российской дезинформационной кампании. Но, конечно, верно и то, что Украине предстоит долгий путь реформ. И ЕС может и должен ее в этом поддержать.

Автор: Рихард Херцингер (Richard Herzinger)

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